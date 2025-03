Jason Guo, il CEO Europeo spiega il fenomeno di realme in Italia

Pubblicità

Abbiamo incontrato Jason Guo nella prima giornata riservata al pubblico di MWC 2025 in occasione delle presentazione della serie “numerica” 14 Pro e Pro + degli smartphone dell’azienda cinese. Due prodotti di medio prezzo ma di prestazioni al di sopra della media soprattutto in campo fotografico che fanno delle capacità AI un punto di forza per l’editing e il trattamento delle immagini e che vi mostreremo in una prova sul campo nelle prossime ore.Con Jason Guo abbimao discusso delle prestazioni e degli obbiettivi del marchio nel nostro paese e dei punti di forza su cui l’azienda vuol scalare la classifica degli smartphone qui come nel resto dell’europa.

Macitynet: Quello Italiano è un mercato difficile, dominato da due grandi marchi e con un forte competizione di produttori cinesi. Confrontando le vendite con l’attività di marketing tradizionale come la sponsorizzazione di grandi eventi sportivi o la pubblicità televisiva è sorprendente vedere a quale percentuale di mercato è arrivata realme. Da cosa dipende questo? È un marchio che funziona meglio con il passaparola rispetto alla concorrenza? Gli italiani apprezzano di più concretezza e prestazioni rispetto all’hype degli altri marchi?

realme ha conquistato il 7% del mercato italiano nel 2024, classificandosi tra i primi 5 brand nonostante la forte concorrenza. Questo successo deriva da un portafoglio prodotti ben definito, un focus sulla fascia medio-alta e funzionalità guidate dalle esigenze degli utenti.

Macitynet: Il canale dei social, Tik Tok e influencer marketing è ormai talmente preponderante da poter far a meno dei canali di promozione tradizionale?

Sebbene TikTok e il marketing degli influencer abbiano un ruolo significativo nella promozione, i canali tradizionali restano strategici per rafforzare la credibilità del brand. Le partnership con operatori telefonici e i canali retail permettono di raggiungere i clienti in modo più affidabile.

Macitynet: Watch, Buds, Pad e Book che peso hanno attualmente nelle dinamiche del mercato Europeo? Le prime due categorie di prodotto funzionano benissimo come “companion” e magari possono utilizzare gli stessi canali degli smartphone, per tablet e portatili pensare alle stesse strategie?

realme si concentra principalmente sul rafforzamento della sua leadership nel mercato degli smartphone, soprattutto nel segmento medio-alto, con innovazioni come la serie 14 Pro e la serie GT, che ridefiniscono le prestazioni e il design.

Sebbene i prodotti dell’ecosistema, come gli auricolari TWS e i tablet, offrano una perfetta sinergia con gli smartphone, la nostra strategia attuale in Europa privilegia la qualità rispetto alla quantità. Introdurremo selettivamente prodotti premium e mirati, come i nuovi realme Buds Air7, con cancellazione attiva del rumore a 52 dB e certificazione Hi-Res Audio Wireless, per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti senza disperdere l’attenzione dal nostro core business negli smartphone.

Questo approccio mirato ci consente di mantenere agilità ed eccellenza nella nostra categoria di punta, esplorando attentamente le opportunità IoT in linea con le preferenze dei consumatori europei.

Macitynet: Quale è il fattore che fa apprezzare di piu’ i realme nella relativa fascia di prezzo? I numeri delle vendite su Amazon parlano di risultati record nella fascia 399-1000 €.



La strategia di realme per la fascia media è chiara: nessuna prestazione leader, nessun lancio. Il brand punta a distinguersi grazie alle migliori prestazioni del chipset nella categoria, batterie ad alta capacità e integrazione dell’AI, piuttosto che competere solo sul prezzo. L’iniziativa NEXT AI giocherà un ruolo chiave nel valorizzare i dispositivi di fascia media con AI dedicata all’imaging, all’efficienza e al gaming.

Macitynet: Quanto hanno influito sulla scelta del cliente le prestazioni “energetiche” dei vostri smartphone?

Gli utenti europei danno sempre più importanza all’efficienza energetica e al design ecosostenibile, e realme è pienamente allineata con questi valori.

Il nostro sviluppo prodotto rispetta rigorosamente le normative europee sulla sostenibilità, come la Direttiva EcoDesign e la conformità RoHS, garantendo che ogni dispositivo soddisfi elevati standard ambientali.

Ad esempio, la nostra batteria da 6.000 mAh mantiene l’80% della capacità dopo 1.600 cicli di ricarica, il doppio della media del settore, riducendo i rifiuti elettronici e aumentando la longevità del dispositivo. Inoltre, il packaging completamente privo di plastica della serie 14 Pro riduce le emissioni di carbonio del 67%, riflettendo il nostro impegno nei principi dell’economia circolare.

Guardando al futuro, rafforzeremo la collaborazione con riciclatori certificati dall’UE e investiremo in energia rinnovabile lungo tutta la nostra supply chain, consolidando il ruolo di realme come leader della sostenibilità nel settore tech.

Macitynet: Pensate che l’uso dei servizi AI in qualche modo possa risultare in un elemento distintivo o renda la scelta più piatta per l’utente finale visto che molta parte dei servizi AI sono frutto di accesso a server esterni?

L’elemento distintivo dell’AI non risiede nella sua complessità, ma nella capacità di risolvere problemi reali in modo intuitivo. realme si concentra su un’AI guidata dalle esigenze degli utenti, con funzionalità semplici ma efficaci.

Un esempio è AI Snap Mode, che permette di catturare soggetti in rapido movimento (animali domestici, sport) con un solo tocco, senza necessità di regolazioni manuali.

Diamo priorità a miglioramenti invisibili piuttosto che a funzionalità appariscenti, assicurando che l’AI sia utile e piacevole da usare. Inoltre, l’elaborazione on-device con algoritmi HYPERIMAGE+ garantisce velocità, privacy e affidabilità, elementi fondamentali per fidelizzare gli utenti.

Macitynet: In che cosa si distingue l’AI di Real One e su cosa puntate maggiornmente nell’immediato futuro?

L’AI è strategicamente cruciale per realme, con focus su tre aree principali: Imaging, Gaming ed Efficienza. La nostra missione di democratizzare la tecnologia si estende anche all’AI.

Riteniamo che l’AI debba integrarsi in modo silenzioso e intuitivo, risolvendo problemi reali anziché essere solo una parola di moda. L’ottimizzazione delle prestazioni, il miglioramento delle immagini e altre funzionalità nascoste basate sull’AI sono una priorità per realme.

Ad esempio, la funzione AI Ultra Clarity della serie 14 Pro migliora significativamente la nitidezza delle immagini sfocate. Algoritmi come AI Snap Mode e HYPERIMAGE+ potenziano le capacità fotografiche sfruttando l’AI.

Al MWC 2025 presenteremo l’AI Voice-based Retoucher e l’AI Video Eraser, attualmente in fase di dimostrazione, con l’obiettivo di integrarli nei dispositivi realme in base alla domanda degli utenti e ai progressi della R&D.

Macitynet: Con prodotti di fascia alta a prezzi così competitivi, non temete di cannibalizzare la fascia media, come i nuovi modelli 14 Pro e Pro+?

Il portfolio prodotti di realme è segmentato con precisione per soddisfare esigenze e fasce di prezzo differenti:

C Series: Tecnologia accessibile per i giovani, con resistenza di livello militare e batterie a lunga durata, ideale per chi cerca affidabilità.

Tecnologia accessibile per i giovani, con resistenza di livello militare e batterie a lunga durata, ideale per chi cerca affidabilità. Number Series (es. 14 Pro+): Fotografia e prestazioni di nuova generazione, con funzionalità premium come il periscopio e il triplo flash, ma a prezzi di fascia media.

Fotografia e prestazioni di nuova generazione, con funzionalità premium come il periscopio e il triplo flash, ma a prezzi di fascia media. GT Series: Flagship con AI e prestazioni di livello superiore, pensati per utenti esperti e appassionati di tecnologia.Grazie a punti di forza distintivi per ogni serie—durata, fotografia o AI—evitiamo sovrapposizioni. Il pricing strategico e la R&D mirata garantiscono un’identità chiara per ogni gamma, evitando la cannibalizzazione interna.

Macitynet: Con gli annunci di MWC 2025 l’accento dell’hardware è sicuramente sulla fotografia. Realme non ha, a differenza di altri brand, collaborazioni ufficiali con produttori di lenti e sistemi ottici. Come avviene la fase di ricerca e sviluppo?



La forza di realme nell’imaging si basa su una filosofia user-centric e investimenti in R&D. Il nostro sistema HYPERIMAGE+ combina fotografia computazionale e ottimizzazione AI per offrire risultati professionali e intuitivi.

AI Imaging: Miglioramento della qualità delle immagini e fotografia computazionale.

Miglioramento della qualità delle immagini e fotografia computazionale. Innovazione nei materiali: Sperimentazione con nuove strutture di lenti per migliorare le prestazioni ottiche.

Sperimentazione con nuove strutture di lenti per migliorare le prestazioni ottiche. Collaborazioni con esperti di settore: Sviluppo di tecnologie avanzate per la fotografia mobile.Grazie a questa strategia, realme garantisce esperienze fotografiche di alto livello senza necessità di branding esterno sulle lenti.

Dei nuovi 14 Pro e 14 Plus vi parliamo in dettaglio in un altro articolo nelle prossime ore intanto vi possiamo anticipare le caratteristiche e i prezzi di lancio.

Al MWC 2025, realme ha presentato realme 14 Pro Series, la prima linea di smartphone al mondo con sistema di cambio colore in base alla temperatura. Questa serie ha l’obiettivo di portare le caratteristiche di un flagship su dispositivi di fascia media, con progressi nel design, imaging e nelle prestazioni. In collaborazione con lo studio di design Valeur Designers, realme introduce l’”Unique Pearl Design” nella Serie 14 Pro.

Realme 14 Pro+

Il realme 14 Pro+ ridefinisce l’imaging di fascia media con specifiche da flagship. È dotato di una fotocamera principale Sony IMX896 OIS da 50 MP abbinata all’esclusivo teleobiettivo periscopico (sensore Sony IMX882 da 1/2″), che permette al SuperZoom da 120X di catturare dettagli distanti con una chiarezza simile a quella di una DSLR.

Alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G e da NEXT AI, introduce il triplo flash MagicGlow per ritratti notturni professionali, insieme ad AI Ultra Clarity 2.0 per rendere più nitide le immagini sfocate. Il dispositivo vanta una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 W, un display quadricurvo senza cornici da 1,5K (rapporto schermo/corpo del 93,8%) e la certificazione rugged IP69/68/66 per riprese subacquee fino a 1 ora.

Realme 14 Pro

Progettato per chi desidera il perfetto equilibrio tra portabilità e autonomia, il realme 14 Pro vanta un design ultra-sottile da 7,55 mm e una potente batteria da 6.000 mAh, offrendo fino a 17 ore di riproduzione video con una sola carica. È dotato di un processore MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, ottimizzato per l’efficienza e di una fotocamera principale Sony IMX882 OIS da 50MP con AI Ultra Clarity 2.0.

Pur senza un obiettivo a periscopio, il realme 14 Pro mantiene il triplo flash MagicGlow, garantendo scatti vividi anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e offre la stessa resistenza IP69/68/66 del Pro+.

A 349,99 € invece di 379,99 € | sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 399,99 € invece di 429,99 € | sconto 7% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...