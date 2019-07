Belkin presenta i cavi Lightning ultra resistenti

Belkin, noto produttore di accessori per i dispositivi della Mela, ha presentato la sua nuova linea di cavi Lightning e USB-C. Prendono il nome di Boost Up Charge e includono una versione da USB-C a Lightning, e l’altra da USB-A a Lightning. L’azienda sottolinea la durata e lo stile come caratteristiche chiave dei nuovi cavi in ​​nylon intrecciato, che includono una strip in ​​pelle per tenerli sempre in ordine.

Belkin ha svelato i nuovi cavi della serie Boost Up in un comunicato stampa ufficiale. Saranno disponibili in tre diverse lunghezze e in tre diversi colori, e sono progettati per massimizzare la resistenza e la robustezza, dotati anche di un pratico cinturino in pelle per mantenere i cavi stessi in ordine.

L’azienda specifica che questa è la linea di cavi più duratura e longeva, insomma la più resistente, grazie al rinforzo in aramide. I più interessanti per gli utenti Apple saranno i cavi da USB-C a Lightning e quelli da USB-A a Lightning, oltre che quelli da USB-C a USB-C disponibili in lunghezze da 1,2, 1,8 e 3 metri.

I cavi supportano la ricarica Power Delivery ed è possibile sfruttare al massimo, con adattatore apposito, la ricarica rapida di iPhone 8 o delle versioni successive, per ricaricare fino al 50% in 30 minuti, quando si utilizza un caricabatteria da USB-C da 18 W o superiore.

Si tratta, ovviamente, di cavi Mfi. La certificazione Made for iPhone indica un accessorio elettronico progettato appositamente per l’iPhone. La certificazione di conformità del produttore garantisce il pieno rispetto delle specifiche Apple. Ciò significa che si potrà contare si una connessione affidabile, e che il cavo non smetterà di funzionare con aggiornamenti iOS futuri.

I cavi Lightning sono disponibili in bianco e nero, con il cavo da USB-C a USB-C offerto anche in rosa, nero e bianco. I cavi hanno prezzi compresi tra i 24,90 e 34,99 euro. Sono già disponibili su Amazon a questo indirizzo.