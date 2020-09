Belkin, sistemi di ricarica per tutti i gusti in sconto solo oggi

Oggi è uno dei momenti migliori per fare acquisti in casa Belkin. Grazie alle offerte attive su Amazon soltanto fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 7 settembre, potete acquistare caricatori per auto, pad di ricarica wireless, powerbank e molto altro con sconti che arrivano fino al 20% e con prezzi a partire da soli 13,99 euro.

Tra i più gettonati c’è il tappetino di ricarica senza fili, con potenza 10W e certificato Qi, capace di ricaricare iPhone, smartphone Samsung e Google, ma anche tutti quei dispositivi e accessori come gli AirPods, che beneficiano della ricarica wireless per ripristinare l’energia nelle batterie. C’è anche la versione tre-in-uno fatta appositamente per poter ricaricare contemporaneamente iPhone, AirPods e Apple Watch, ciascuno nel rispettivo alloggiamento.

Se invece avete bisogno di una batteria per ricaricare i dispositivi in mobilità in tutte quelle situazioni di “emergenza”, allora potete approfittare dello sconto sulla powerbank da 10.000 mAh dotata di presa USB-C per la ricarica rapida e di una seconda porta USB-A tradizionale per tutti gli altri dispositivi. La capienza è sufficiente per ripristinare completamente almeno una volta l’intera capacità di una batteria degli smartphone di ultima generazione.

Oppure potete acquistare uno dei caricabatterie per auto, con uscita da 18W o 24W, tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 e dotati di una o più prese per ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Oppure ci sono gli auricolari wireless con controlli touch, custodia di ricarica e 24 ore di autonomia dichiarate.

Insomma l’offerta è ampia e variegata. Se siete interessati anche ad uno solo di questi prodotti non dovete far altro che aggiungerli al carrello e completare l’acquisto entro oggi. L’offerta infatti termina allo scoccare della mezzanotte.

Di seguito vi riportiamo l’elenco dei prodotti più interessanti – e convenienti – aderenti a questa iniziativa.

Belkin Boostcharge Tappetino di Ricarica Wireless da 10 W, Caricabatteria a Ricarica Rapida, Certificazione Qi, per Dispositivi iPhone, Samsung, Google e Altri, Bianco/Nero – In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria Wireless 3 in 1, Stazione di Ricarica Wireless da 7.5 W per iPhone, Apple Watch ed AirPods, Dock di Ricarica Wireless per iPhone, Supporto di Ricarica per Apple Watch, Bianco In offerta a 94,99 € – invece di 114,00 €

sconto 17% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

Belkin Doppio Caricabatteria Wireless, Doppio Tappetino di Ricarica Wireless da 10 W per iPhone 11, 11 PRO, 11 PRO Max, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Pixel 4, 4XL, AirPods e Altro, Bianco In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

Belkin Supporto di Ricarica Wireless BoostCharge, da 10 W, con Certificazione Qi per Dispositivi iPhone, Samsung, Google, Nero In offerta a 27,99 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

Belkin Boost Charge Lightning Doppio Caricabatteria da Auto a 2 Porte USB per iPhone, iPad e Airpods, 24 W In offerta a 19,99 € – invece di 19,99 €

sconto 0% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

Belkin Boost Charge Doppio Caricabatteria da Auto 2 Porte USB per iPhone e dispositivi Android, 24 W, Cavo Non Incluso In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

Belkin SoundForm Auricolari Wireless, Controllo Touch, Custodia di Ricarica, 24 Ore di Riproduzione, Isolamento Rumori, Resistenti a Sudore, Bianco In offerta a 54,99 € – invece di 54,99 €

sconto 0% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

Belkin Caricabatteria da Auto USB Quick Charge da 18 W, Caricabatteria Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Samsung Galaxy Note9, S9, S8, S7, S6 e Altri Ancora, Nero In offerta a 13,99 € – invece di 13,99 €

sconto 0% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire

Belkin Boost Charge Doppio USB-C a 2 Porte USB, Caricabatteria da Auto per Nintendo Switch e iPad PRO, 24 W, Cavo Incluso In offerta a 19,99 € – invece di 19,99 €

sconto 0% – fino al 7 settembre 2020

Click qui per approfondire