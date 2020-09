Domani un annuncio Apple: nuovi prodotti o la data del keynote di presentazione?

Apple annuncerà con un comunicato stampa questo martedì i nuovi iPad e i nuovi Apple Watch 6. Lo dice il solito, prolifico, leaker Jon Prosser con uno dei suoi classici Tweet che potete leggere più in basso. Ma secondo una fonte attendibile come il giornalista Mark Gurman un annuncio ci sarà, ma non porterà nuovi prodotti ma solo la data del keynote per il loro annuncio.

Prosser, che in precedenza aveva previsto il lancio dei nuovi prodotti per oggi, 7 settembre e qualche altra volta è stato troppo “entusiasta” su differenti argomenti venendo smentito, non dice di quali iPad si parla e non dice nulla neppure degli Apple Watch. Ma se per l’orologio smart si sta parlando ovviamente dell’Apple Watch 6 (pur con la variabile Apple Watch SE di cui si parla da alcuni giorni), per gli iPad le cose sono più complicate. In ballo ci sono gli iPad 2020, l’iPad Air 4 e anche, volendo, l’iPad mini di sesta generazione. Tutti questi modelli sono in qualche modo sul piatto con una serie di problemi connessi alla loro identificazione.

In particolare si sta parlando da giorni di un modello da 10,8 pollici con cornice ridotta e addirittura lettore touch ID nel bordo e non si capisce se questo sia il nuovo Air oppure il nuovo iPad “low cost” destinato a sostituire quello da 10,5 pollici. Una ipotesi potrebbe anche essere quella della unificazione delle due linee, anche se quel che Apple sta facendo nella gamma iPhone con quattro, di fatto, modelli (iPhone SE, iPhone XR, iPhone 11 e iPhone 11 Pro), lascia pensare che quattro possano continuare ad essere anche le linee di prodotto di iPad.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.

I’ll tweet early that morning to update you if it changes.

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 6, 2020