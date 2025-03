MacStudio con M4 Max tiene testa alla versione con M3 Ultra, per ora

Pubblicità

Non esistono grandi differenze tra i processori top delle serie M3 ed M4 in commercio: questo dicono i primi test svolti sul nuovo Mac Studio, offerto ora appunto nelle varianti con chip M4 Max e chip M3 Ultra (su questa pagina Apple spiega perchè la versione con M4 Ultra non può esistere) ma le vere prestazioni si potranno valutare solo nei test sul campo e potrebbero variare a seconda dei campi di impiego.

Oltre alla versione base con chip M4 Max (CPU 14‑core, GPU 32‑core e Neural Engine 16‑core), il Mac Studio può essere configurato con M3 Ultra nella variante CPU 28‑core, GPU 60‑core e Neural Engine 32‑core, o nella versione ancora più potente con CPU 32‑core, GPU 80‑core, e Neural Engine 32‑core.

Secondo la Mela l’M3 Ultra è fino a 2,6 volte più veloce di Mac Studio con M1 Ultra e fino a 6,4 volte più veloce rispetto a Mac Pro con Intel Xeon W 16-core.

I primi benchmark della sola CPU evidenziano che non vi sono grandissime differenze tra la variante con M3 Ultra e M4 Max.

Un test con Geekbench 6 eseguito sul Mac Studio top di gamma (32 core) con chip M3 Ultra evidenzia un punteggio di 3221 nei test single core e di 27749 nei test multi-core. I risultati sono impressionanti ma non sono molto diversi da quelli che è possibile ottenere nei test Geekbench con l’M4 Max.

Come termine di paragone, con la versione top di gamma del chip M4 Max (CPU 16 core) si ottiene un punteggio di 3921 nei test single-core e 25650 nei test multi-core. Nei test single-core l’M4 Max risulta quindi più veloce, mentre l’M3 Ultra vince, ovviamente, nei test multi-core, un miglioramento quantificabile in circa l’8%.

Bisogna tenere conto che il chip M3 è la prima generazione di SoC realizzati con architettura a 3nm da TSMC (la stessa usata nei chip A17 Pro degli iPhone) e che questi sono meno efficienti rispetto alla tecnologia all’avanguardia a 3 nanometri di seconda generazione sfruttata negli M4 e negli A18, elemento che probabilmente limita le performance single-core di M3 Ultra.

Il test con Geebench, inoltre, misura solo le performance relative alla CPU; il chip M4 Max del Mac Studio base offre fino a 32-core per la GPU, mentre l’M3 Ultra è offerto nelle varianti GPU 60-Core e GPU-80 Core, elementi che dovrebbero fare la differenza nelle prove con applicazioni che sfruttano in modo intensivo la GPU.

L’M3 Ultra, inoltre, vanta una architettura di memoria con larghezza di banda elevata fino a 800 GBps di banda di memoria unificata rispetto ai 500GB/s di M4 Max).

Per un vero confronto bisognerà quindi attendere test con software in grado di sfruttare sia i multi-core, sia la GPU, ad esempio applicazioni per il fotoritocco e la compilazione di codice, app che eseguono operazioni che impegnano la GPU, come ad esempio quelle per la post‑produzione di video 8K o la modifica di complessi contenuti 3D.