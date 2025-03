1Password ora può mostrare password, PIN e codici in base alla localizzazione

Pubblicità

1Password, uno dei più apprezzati e noti gestori di password, carte di credito, note sicure e altro ancora, ha annunciato una nuova funzione che permette di visualizzare login, password, codici per antifurto, PIN e altro ancora, tenendo conto della posizione (localizzazione) dell’utente.

Gli sviluppatori dell’app riferiscono che ora è possibile assegnare posizioni agli elementi memorizzati nei vault (“casseforti”) e che questi possono essere mostrati nell’app del telefono quando l’utente si trova nei pressi di ubicazioni fisiche indicate in precedenza.

È possibile abilitare questa possibilità e associare una o più località agli elementi memorizzati; quando si arriva nei pressi del luogo in questione, all’apertura di 1Password l’elemento apparirà nella scheda Home. È anche possibile richiamare una mappa dalla quale impostare e visualizzare gli elementi associati.

Gli sviluppatori spiegano che questa funzionalità può essere utile in vari contesti e che l’idea è nata nel corso di alcuni Hackathon (eventi ai quali partecipano a vario titolo esperti per sfidarsi o contribuire a nuove idee) con l’obiettivo di permettere di accedere velocemente ad alcuni dati, opzione utile quando non ricordiamo i nomi associati a determinati elementi nei vault ma possiamo in qualche modo ricavarli tenendo conto della posizione nella quale ci troviamo.

L’app 1Password è disponibile per iPhone, iPad, macOS, Android e PC con Windows e anche come app-companion per Apple Watch e visionOS. La versione per iPhone e iPad richiede iOS 17.5 / iPadOS 17.5 o versioni successive. Le funzioni base sono gratuite ma per lo sblocco completo dell’app è richiesto un abbonamento (si parte da 3,99€ al mese o 35,99€ l’anno).

1Password è molto più di un password manager: permette di gestire più utenti e dispositivi, mette a disposizione estensioni dedicate per i browser, prevede funzioni quali la “modalità viaggio” (per rimuovere dati sensibili dai dispositivi quando si attraversano i confini nazionali, ripristinando l’accesso con un clic al ritorno), permette di ottenere avvisi per siti web compromessi e password vulnerabili, mette a disposizione funzioni per la gestione del portafoglio digitale (per memorizzare in modo sicuro carte di credito e debito, informazioni bancarie online e relativi login, in modo da poterli utilizzare da qualsiasi dispositivo) e altro ancora.