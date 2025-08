Il router Wi-Fi ideale per ogni viaggio, GL.iNet Beryl AX in offerta a 79,99 €

Con l’estate e i viaggi, cresce il bisogno di connessioni veloci e sicure anche lontano da casa. Il GL.iNet GL-MT3000, noto anche come Beryl AX, è un router Wi-Fi 6 portatile pensato proprio per chi si sposta spesso, ma non vuole rinunciare alla stabilità della propria rete domestica. E oggi si trova in sconto su Amazon a 79,99 € invece di 129,99 €.

Quando torna davvero comodo: gli scenari d’uso più frequenti

Beryl AX è pensato per essere flessibile. Funziona come repeater, estendendo il segnale Wi‑Fi esistente, oppure come access point o router completo. In hotel con Wi‑Fi pubblico, può connettersi alla rete dell’albergo e creare una rete privata sicura per tutti i vostri dispositivi, aggirando i limiti di accesso e i captive portal.

Ecco alcuni scenari in cui fa davvero la differenza.

In hotel con Wi‑Fi pubblico o con limiti di dispositivi

Molti alberghi permettono la connessione solo a uno o due dispositivi per stanza, spesso con login via browser. Con Beryl AX basta fare il login una volta sola sul router: da quel momento, tutti gli altri dispositivi si collegano alla rete Wi‑Fi privata creata dal router stesso, aggirando il limite e garantendo maggiore sicurezza.

In viaggio all’estero con SIM locale e tethering

Acquistate una SIM dati locale? Collegate lo smartphone al router via USB (o un modem 4G) e lasciate che il Beryl AX distribuisca la connessione a tutti i vostri dispositivi, risparmiando batteria e senza dover configurare il tethering ogni volta.

In casa come access point o ripetitore

Il Beryl AX non è utile solo in viaggio: può funzionare anche da ripetitore Wi‑Fi per estendere il segnale in zone della casa con poca copertura, oppure come access point per trasformare una connessione cablata in rete wireless.

In coworking, università o reti condivise

Quando si lavora in ambienti condivisi, avere un router personale che protegge con VPN e firewall può fare la differenza. Con Beryl AX si può creare una bolla di sicurezza privata all’interno di una rete affollata e potenzialmente vulnerabile.

Per smart TV, console e dispositivi che non gestiscono bene i captive portal

Molti dispositivi non sanno gestire login via browser: è il caso di smart TV, Chromecast, Fire Stick o console da gioco. Collegandoli alla rete del Beryl AX, non devono più autenticarsi alla rete pubblica, perché ci pensa già il router.

In tutte queste situazioni, Beryl AX si comporta come un potenze alleato: lo si configura una volta e poi lavora costantemente per semplificare connessioni, aumentare la sicurezza e rendere ogni ambiente più simile a casa, anche quando si è in viaggio.

La tecnica e la sicurezza

Beryl AX supporta il nuovo standard Wi-Fi 6 dual-band, con velocità wireless fino a 574 Mbps su 2,4 GHz e 2402 Mbps su 5 GHz. Include una porta WAN da 2,5 Gbps e una porta LAN da 1 Gbps, ideali per sfruttare al massimo anche le connessioni in fibra o i modem più recenti.

Grazie alla compatibilità con tethering USB, può condividere anche la connessione mobile di uno smartphone o di un modem esterno.

Uno dei punti forti è il supporto integrato a OpenVPN e WireGuard, due tra i protocolli VPN più diffusi. Basta inserire i dati del proprio provider e il router cripta automaticamente tutto il traffico della rete interna, senza bisogno di configurare ogni singolo dispositivo. Le velocità dichiarate sono di 150 Mbps (OpenVPN) e 300 Mbps (WireGuard).

Il supporto a WPA3, DNS su HTTPS, DNS su TLS e IPv6 garantisce un livello di protezione elevato, ideale in alberghi, coworking, reti condivise e situazioni poco affidabili dal punto di vista della sicurezza.

Non manca un interruttore fisico configurabile per attivare/disattivare rapidamente funzioni come VPN o AdGuard Home, il noto sistema di blocco pubblicità e tracking.

Prezzo e offerta

Il GL.iNet Beryl AX (GL-MT3000) è in offerta su Amazon a 79,99 € invece di 129,99 €, con alimentatore compatibile EU, UK e USA incluso nella confezione. Un piccolo investimento per chi viaggia spesso o vuole una rete sicura e flessibile in ogni contesto.