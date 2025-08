OpenAI rilascia gpt-oss, modelli AI potenti, gratis e aperti a tutti

Ancora una volta OpenAI alza l’asticella nell’Intelligenza Artificiale rilasciando due modelli battezzati gpt-oss liberamente scaricabili e personalizzabili da chiunque: grazie alla distribuzione sotto licenza Apache 2.0 anche sviluppatori e aziende con risorse e budget limitati possono impiegarli da subito, anche in applicazioni commerciali.

Nel gergo di settore gpt-oss-120b e gpt-oss-20b sono modelli AI open-weight, vale a dire con pesi aperti, perché mettono a disposizione i valori appresi durante il processo di addestramento. Significa che possono essere scaricati e impiegati da subito così come sono, oppure possono essere modificati e sviluppati ulteriormente, modificandone i pesi, per esempio per adattarli a campi e applicazioni specifiche.

La mossa di OpenAI era attesa da anni: l’ultimo modello della società rilasciato con pesi aperti è stato GPT-2 nel 2019, quindi ancora prima del boom mondiale riscosso con chatGPT. Da allora la società ha rilasciato esclusivamente modelli proprietari chiusi: anche per questa ragione critici e detrattori cominciavano a dubitare che il termine open nel nome della società OpenAI fosse ormai anacronistico e superato.

I modelli gpt-oss sono potenti ma parsimoniosi

Pur trattandosi di modelli con pesi aperti, liberamente scaricabili e modificabili da chiunque, sono in grado di funzionare su hardware limitato, raggiungendo e in alcuni casi anche superando le prestazioni dei modelli di frontiera di OpenAI.

Il modello più grande gpt-oss-120b offre prestazioni quasi al livello di o4-mini nei benchmark di ragionamento, ma è in grado di funzionare in modo efficiente su una singola GPU con 80 GB di memoria, quindi anche su una workstation da scrivania.

Ancora più contenuti i requisiti minimi per il modello più piccolo gpt-oss-20b. Con i principali benchmark ottiene risultati simili a o3-mini, ma richiede solamente 16GB di memoria RAM, quindi può essere eseguito su un portatile o persino uno smartphone, come rileva Sam Altman nel suo post su X che annuncia il rilascio.

La società precisa che pur essendo modelli a peso aperto sono stati sviluppati con gli strumenti e le tecniche avanzate che OpenAI impiega per i suoi modelli di frontiera più grandi e potenti. Sono Transformer che impiegano la tecnologia Mixture-of-Experts per ridurre il numero dei parametri attivi per l’elaborazione.

Il modello più grande gpt-oss-120b offre 128 esperti totali e 117 miliardi di parametri totali ma in esecuzione attiva 5,1 miliardi di parametri per token. Invece il modello più compatto gpt-oss-20b offre 32 esperti e gestisce in totale 21 miliardi di parametri, attivandone 3,6 miliardi per token. Entrambi attivano quattro esperti per token e offrono una lunghezza di contesto di 128.000 token.

Lo sviluppatore evidenzia che si tratta dei modelli con pesi aperti più potenti oggi disponibili: come i modelli di frontiera più noti offrono capacità di ragionamento e catena di pensiero (siglata CoT) e sono in grado di sfruttare strumenti per scopi specifici, per esempio per la ricerca in rete e la programmazione.

Non sono però multimodali, quindi chi necessita trattare immagini, audio, voce e video può configurare i modelli gpt-oss per interpellare i modelli commerciali di OpenAI a pagamento.

Disponibilità

I modelli gpt-oss si possono scaricare gratis da Hugging Face e funzionano sia sui dispositivi in locale, sia tramite provider terze parti. Per assicurare ampio supporto OpenAI ha collaborato con le principali piattaforme: Microsoft Azure, vLLM, Ollama, llama.cpp, LM Studio, AWS, Fireworks, Together AI, Baseten, Databricks, Vercel, Cloudflare e OpenRouter.

Sono già disponibili versioni ottimizzate per l’esecuzione su Metal di Apple e sui sistemi Windows, oltre che per hardware Nvidia, AMD, Cerebras e Groq. Per chi vuole testare i modelli gpt-oss prima di decidere se scaricarli o meno, è possibile provarli personalmente nel playground dedicato da questa pagina di OpenAI.

OpenAI contro tutti

Fin dalla fondazione OpenAI insiste sull’accesso a strumenti AI potenti per chiunque nel mondo, sviluppati negli USA e basati su principi democratici. Scendendo dai massimi sistemi alla pratica, il rilascio dei modelli con pesi aperti da parte di OpenAI rilancia la sfida con Llama di Meta, Gemma di Google e anche con i concorrenti cinesi Deepseek e Qwen di Alibaba, ma non solo.

Con la sua offerta di modelli commerciali e ora anche con pesi aperti OpenAI punta a diventare la piattaforma di riferimento per qualsiasi esigenza in campo AI: dalle multinazionali passando per realtà più piccole, fino a singoli sviluppatori e mercati emergenti.