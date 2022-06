BEZIOR X500 PRO: per la prima volta a 979 €, tra le migliori mountain bike elettriche

C’è un brand che, più di altri, sta emergendo nel settore delle bici elettriche. Si tratta di Bezior, che propone tantissimi modelli, per tutte le tasche e tutti gli utilizzi. In questo articolo vi sottoponiamo una delle più potenti: BEZIOR X500 PRO, che viene proposta per la prima volta ad un prezzo d’eccezione, solo 979 euro. Clicca qui per acquistarla.

Si tratta di una bici che coniuga perfettamente il piacere del trekking in una bicicletta dalla struttura adatta allo scopo con le prestazioni e l’aiuto meccanico di una bicicletta elettrica. Di fatto, anche esteticamente, è una classica mountain e-bike, piuttosto resistente grazie al suo telaio in lega di alluminio 6061. Non rinuncia alla sicurezza di guida, grazie alla presenza di freni a disco, mentre gli ammortizzatori idraulici risulteranno perfetti anche per tracciati off road non propriamente asfaltati.

La bicicletta ha un peso non indifferente, pari a 23 chilogrammi, e anche questo dato restituisce già il senso di robustezza, senza rinunciare a prestazioni e maneggevole. E’ dotata di un motore da 500 Watt che promette un’autonomia massima di 100 chilometri, ovviamente variabili in base al peso del pilota, all’inclinazione del percorso e altre variabili di questo genere.

Monta ruote da 26 pollici, dunque molto grandi, mia paradossalmente non rinuncia alla possibilità di piegare il telaio, così da ridurre le dimensioni dell’intera struttura, potendola conservare anche in casa, o riporla nel porta banali, per portarla nella casa al mare, o per gite fuori porta.

Può raggiungere una velocità massima di 30 chilometri orari e sopporta fino a 200 chilogrammi di peso, quindi ben al di sopra di quelli che potrebbero combinarsi con una persona robusta e uno zaino piuttosto carico. Mette a disposizione un cambio Shimano a 7 velocità, sella ergonomica e uno schermo LCD da 5 pollici (resistente a pioggia e intemperie, con certificazione IP54) sul quale poter leggere tutte le informazioni utili relative all’attività in corso, inclusa velocità e distanza percorsa.

Solitamente il suo prezzo si aggira ben sopra i 1000 euro, ma per la prima volta è possibile acquistarla a 979 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.