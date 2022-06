Apple Studio Display ora si può riparare negli Apple Store

Se Apple Studio Display si può riparare, Apple lo riparerà: lo scrive l’azienda in una nota interna, intercettata da MacRumors, in cui annuncia che da questo momento gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati sono in grado di portare a termine le riparazioni dello schermo senza doverlo sostituire.

Fino a pochi giorni fa, se c’era un problema con questo monitor, bastava portarlo in un Apple Store o in un centro assistenza autorizzato da Apple per vederselo sostituire con uno nuovo, indipendentemente dal tipo o dall’entità del difetto. Questo modus operandi permetteva di eliminare praticamente i tempi di attesa tra la consegna del vecchio e il ritiro del nuovo, in aggiunta gli utenti tornavano a casa con un monitor nuovo di zecca (con la speranza che la nuova unità non avesse alcun difetto).

Adesso invece i centri di riparazione autorizzati e i negozi Apple sono stati adeguatamente istruiti riguardo le riparazioni di questo nuovo prodotto e sono perciò in grado di individuare il problema e procedere con la sola sostituzione delle parti difettose, con importanti risparmi per l’azienda in termini di costi.

Ricordiamo che Apple Studio Display è stato commercializzato a marzo insieme a Mac Studio (recensione) ed è sostanzialmente un monitor che si posiziona sul mercato come una specie di alternativa a prezzo inferiore rispetto al Pro Display XDR. Mette a disposizione uno schermo con diagonale di 27 pollici con risoluzione 5K, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP con supporto alla funzione Center Stage, un sistema audio composto da sei altoparlanti che supportano Audio Spaziale di Apple, una presa Thunderbolt 3 e tre USB-C.

In Italia viene venduto a partire da 1.799 euro e ancora oggi la disponibilità è fortemente limitata in tutto il mondo. Indipendentemente dalla configurazione scelta, qui nel nostro paese dal momento dell’ordine alla consegna (o al ritiro in negozio) intercorrono dalle 8 alle 10 settimane (in termini pratici comprandolo oggi, 9 giugno, il ritiro in negozio viene fissato per il 22 agosto).

