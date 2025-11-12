Bici elettrica urbana pieghevole Nilox eBike J1 Plus, solo 449 euro

È in offerta su Amazon la Nilox eBike J1 Plus, una bici elettrica pieghevole progettata per spostamenti urbani rapidi e comodi. Ora costa 449€ invece di 799€, prezzo di listino Nilox

Motore brushless e telaio pieghevole

La Nilox J1 Plus integra un motore brushless High Speed da 250 W (36V) che permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h con pedalata assistita attivabile direttamente dal manubrio.

Il telaio pieghevole in acciaio, stile “Graziella”, rende la bici facile da riporre o trasportare, ideale per chi si muove in città e ha poco spazio. È dotata di freni V-brake, luci LED anteriori e posteriori e display LED per controllare lo stato della batteria e della pedalata assistita.

Accessori inclusi e comfort urbano

Pensata per l’uso quotidiano, è completa di cesto anteriore (32,5 x 23,5 x 22 cm), portapacchi posteriore, sella ergonomica e ruote da 20” con pneumatici da 1.75″, ideali per affrontare l’asfalto cittadino.

La batteria removibile da 36 V – 7.5 Ah (270 Wh) garantisce una buona autonomia ed è facilmente ricaricabile a casa o in ufficio. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore, e l’autonomia dichiarata arriva fino a 40 km in modalità assistita.

Facile da trasportare, pronta a tutto

Grazie alla struttura richiudibile e al peso contenuto, la Nilox J1 Plus è indicata per chi si sposta con mezzi misti (auto, treno, metro) e vuole un mezzo elettrico agile, ma senza rinunciare a praticità e stabilità.

Con una capacità di carico fino a 90 kg, è adatta anche per chi trasporta borse o zaini pesanti durante gli spostamenti. Quando non si usa l’assistenza elettrica, resta sempre possibile utilizzarla come una bici tradizionale.

Il prezzo di listino della Nilox eBike J1 Plus è di 799€; SU Amazon è stata venduta anche a meno ma oggi è disponibile a solo 449€, il prezzo più basso che abbiamo visto

