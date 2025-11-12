Facebook Twitter Youtube
Bici elettrica urbana pieghevole Nilox eBike J1 Plus, solo 449 euro
Bici elettrica urbana pieghevole Nilox eBike J1 Plus, solo 449 euro

Bici elettrica urbana pieghevole Nilox eBike J1 Plus, solo 449 euro - macitynet.it

È in offerta su Amazon la Nilox eBike J1 Plus, una bici elettrica pieghevole progettata per spostamenti urbani rapidi e comodi. Ora costa 449€ invece di 799€, prezzo di listino Nilox

Motore brushless e telaio pieghevole

La Nilox J1 Plus integra un motore brushless High Speed da 250 W (36V) che permette di raggiungere una velocità massima di 25 km/h con pedalata assistita attivabile direttamente dal manubrio.

Il telaio pieghevole in acciaio, stile “Graziella”, rende la bici facile da riporre o trasportare, ideale per chi si muove in città e ha poco spazio. È dotata di freni V-brake, luci LED anteriori e posteriori e display LED per controllare lo stato della batteria e della pedalata assistita.

Accessori inclusi e comfort urbano

Pensata per l’uso quotidiano, è completa di cesto anteriore (32,5 x 23,5 x 22 cm), portapacchi posteriore, sella ergonomica e ruote da 20” con pneumatici da 1.75″, ideali per affrontare l’asfalto cittadino.

La batteria removibile da 36 V – 7.5 Ah (270 Wh) garantisce una buona autonomia ed è facilmente ricaricabile a casa o in ufficio. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore, e l’autonomia dichiarata arriva fino a 40 km in modalità assistita.

La bic elettrica urbana pieghevole Nilox eBike J1 Plus

Facile da trasportare, pronta a tutto

Grazie alla struttura richiudibile e al peso contenuto, la Nilox J1 Plus è indicata per chi si sposta con mezzi misti (auto, treno, metro) e vuole un mezzo elettrico agile, ma senza rinunciare a praticità e stabilità.

Con una capacità di carico fino a 90 kg, è adatta anche per chi trasporta borse o zaini pesanti durante gli spostamenti. Quando non si usa l’assistenza elettrica, resta sempre possibile utilizzarla come una bici tradizionale.

Il prezzo di listino della Nilox eBike J1 Plus è di 799€; SU Amazon è stata venduta anche a meno ma oggi è disponibile a solo 449€, il prezzo più basso che abbiamo visto

