Sui TV Samsung debutta Bixby con AI, si chiama Vision AI Companion

Il televisore è uno degli elementi centrali della vita domestica, punto di ritrovo per intrattenimento, informazione e momenti condivisi: con Vision AI Companion, Samsung propone una nuova evoluzione di questo ruolo basata sull’Intelligenza Artificiale, per trasformare la TV in un hub interattivo e connesso per tutta la famiglia.

A differenza degli assistenti vocali progettati per dispositivi personali, Vision AI Companion, spiega Samsung, è concepito per un utilizzo collettivo. L’obiettivo è favorire l’interazione tra le persone, permettendo di ottenere informazioni o suggerimenti in modo naturale, senza interrompere la visione dei contenuti sullo schermo. Gli utenti possono, ad esempio, chiedere curiosità su un film, ricevere consigli su ricette o organizzare attività familiari tramite comandi vocali.

Il sistema si basa su una versione aggiornata di Bixby, storico assistente vocale di Samsung, ora alimentato da AI e in grado di gestire conversazioni più fluide con l’utente, grazie alla comprensione del contesto delle richieste. Le risposte possono includere testi, immagini o contenuti correlati, visualizzati direttamente sullo schermo del televisore.

Come funziona

L’accesso alle funzioni avviene tramite il pulsante AI dedicato sul telecomando. Una volta attivato, Vision AI Companion consente di porre domande di vario tipo: dalle previsioni meteo ai consigli sui film, fino a suggerimenti pratici per la cucina o le attività quotidiane. L’esperienza si basa su tecnologie di Generative AI, che permettono un’interazione più naturale e conversazioni continue, senza dover utilizzare menu o digitazioni.

Vision AI Companion è presentata da Samsung come la prima piattaforma TV multi-AI al mondo, in grado di combinare diversi modelli linguistici di grandi dimensioni, tra cui Microsoft Copilot e Perplexity, per fornire risposte personalizzate. Il sistema supporta 10 lingue, tra cui italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Il servizio può essere utilizzato con diverse fonti di contenuti, come la Live TV, Samsung TV Plus o le principali piattaforme di streaming, e offre una serie di funzioni aggiuntive che arricchiscono l’esperienza d’uso. Tra queste, Live Translate consente la traduzione in tempo reale dei dialoghi e delle conversazioni sullo schermo, mentre la Modalità AI Gaming ottimizza automaticamente immagini e suoni durante le sessioni di gioco.

Con Generative Wallpaper, il televisore può creare sfondi dinamici e personalizzati, adattandoli ai gusti e agli stati d’animo dell’utente. Infine, tecnologie come AI Picture, AVA Pro e AI Upscaling Pro migliorano in modo automatico la qualità di video e audio, garantendo un’esperienza visiva e sonora sempre ottimale

Vision AI Companion sarà integrato nella gamma TV Samsung 2025 a partire dalla serie Q7F, inclusi i modelli Neo QLED, Micro RGB, OLED, QLED step-up, Smart Monitor e The MovingStyle.

Gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.