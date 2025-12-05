Bilancia pesa valigie a meno di 1 € per viaggiare senza sorprese

Quando ci si prepara per un viaggio in aereo può capitare di trovarsi a dover controllare il peso dei bagagli all’ultimo minuto per evitare il sovrapprezzo al check-in. A tal proposito vi segnaliamo l’offerta attualmente in corso su una pratica bilancia fatta apposta per questo scopo.

Usarla è semplicissimo: si appende la valigia al gancio e si solleva la bilancia per avviare la misurazione. Lo strumento supporta fino a 50 kg, una soglia più che sufficiente per la maggior parte dei bagagli da stiva e di quelli da cabina.

Il peso rilevato dalla bilancia viene mostrato attraverso uno schermo LCD retroilluminato, quindi ben visibile anche in ambienti poco illuminati o nelle classiche partenze mattutine.

Per altro è particolarmente compatta, quindi potete infilarla in una tasca laterale dello zaino o della valigia stessa (in tal caso sappiate che pesa poco meno di 100 grammi) in modo da poterla usare anche prima di tornare a casa. Se infatti avete fatto acquisti durante le vacanze, con una bilancia come questa potrete determinare facilmente il peso della valigia prima di imbarcarla, senza dover improvvisare soluzioni dell’ultimo minuto ed evitando sgradite sorprese al banco del check-in.

Infine, l’alimentazione avviene tramite una batteria a bottone di tipo CR2032 che tuttavia non trovate inclusa nella confezione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.