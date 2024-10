Fotografare con iPhone, i migliori accessori per fare foto

Pubblicità

Da diverso tempo gli iPhone (come molti altri smartphone) sono diventati uno strumento importante per tutti i fotografi. Gli ultimi modelli sono al livello di eccellenti compatte e in situazioni specifiche possono tranquillamente supplire ad una Reflex digitale.

Per tantissime persone un iPhone è la macchina fotografica principale, oltre che per le sua caratteristiche tecniche, per la sua versatilità, facilità nel trasporto e le molteplici possibilità che offre. In questo contesto però è anche possibile migliorare e rendere più flessibile un iPhone usando specifici accessori. Sul mercato ce ne sono decine di migliaia adatti a tutti gli scopi.

Macitynet da tempo mantiene questa lista di quelli che, secondo la nostra redazione, sono i migliori per differenti compiti tra i più comuni.

Treppiede Pixi Manfrotto Evo

Chi tra coloro che sono interessati alla fotografia non conosce il Pixi? Il Pixi Evo è la seconda e migliorata versione di questo eccellente accessorio. apparentemente non è molto diverso dal Pixi originale ma in realtà è molto diverso nella sostanza.

In particolare si può regolare su diverse altezze, da una minima di 10,5 centimetri a una massima di 20 centimetri. e per un peso complessivo di 2,5 chilogrammi. La precedente versione reggeva solo fino a 1 KG.

Oltre a questo Pixi Evo, permette di regolare l’inclinazione su due differenti posizioni. Questo grazie alle gambe a due sezioni permette una superiore flessibilità e l’utilizzabilità anche su su superfici irregolari. In pratica si può usare anche su un piano non perfettamente orizzontale ottenendo comunque foto perfettamente allineate.

È dotato di una vite standard per fotocamera e per essere usato con uno smartphone aggiungendo uno specifico adattatore (in versione base o Pro)

JOBY Gorillapod mobile Rig

Se siete alla ricerca di un treppiede un po’ più versatile, certamente incrementando il budget a disposizione, oltre che la grandezza della periferica, ecco il GorillaPod Mobile Rig. E’ studiato per essere afferrato, ma lo si può anche avvolgere per posizionarlo intorno a qualsiasi struttura.

l classico design dei Gorillapod , con sfere e prese con impugnature in gomma è qui affiancata dal Pro Mount, un morsetto di bloccaggio sicuro per qualsiasi smartphone che permette di regolare facilmente l’inclinazione di 180° e la modalità orizzontale/verticale secondo necessità per lo streaming live, vlogging, snapchat e le storie di Instagram.

Permette di aggiungere fino a 3 dispositivi come microfoni, luci e action cam tramite connessioni 1/4-20. Include due bracci GorillaPod a 6 prese con connessioni 1/4-20, più 2 attacchi Cold Shoe e 1 attacco per GoPro.

Set da illuminazione per piccoli oggetti

Se volete fotografare piccoli oggetti in modo professionale, magari da inserire in cataloghi o su internet, vi servirà certamente un piccolo studio fotografico. Questo particolare box, ha un design unico e integra una luce ad anello con 80 perline LED SMD di alta qualità, così da fornire una luminosità ideale per la fotografia, con possibilità di ottenere scatti senza ombre.

Si tratta, in sostanza, di un set fotografico miniaturizzato, dove poter sfruttare luci bianche fino a 6500K, ma anche luce calda a 3200K. Il box fotografico integra anche alcuni sfondi colorati, e ha una dimensione di 30×30 cm, perfette per fotografare oggetti di medie dimensioni come tazze, accessori, giocattoli, e molto altro ancora.

Impugnatura CapGrip

CapGrip è un’impugnatura per smartphone con attacco per treppiede, è ultra-portatile e di alta qualità, appositamente progettata per fotografi e cineasti.

Tendenzialmente serve per migliorare la presa dell’iPhone, quando lo si usa proprio per scattare foto o registrare video. Un accessorio tanto semplice, quanto utile quando si vuole scattare in mobilità.

Dispone dunque di 3 funzionalità racchiuse in un design semplice e robusto: attacco per treppiede, per il fissaggio del dispositivo su qualsiasi treppiede standard, luce posteriore per migliorare le riprese in particolari condizioni e impugnatura.

Gimbal DJI Osmo Mobile: per riprese stabili

Quando si parla di gimbal, naturalmente non pò mancare Dji, che ogni anno rilascia la sua proposta di stabilizzatore, sempre aggiornata. Il DJI OM6 continua a risultare uno dei migliori per funzionalità, sia hardware che software, e che naturalmente rimane ad un prezzo contenuto, pronto per un pubblico consumer.

È possibile manovrarlo con un joystick e scegliere modalità di registrazione come Story, Sport, TimeLapse e Slow Motion, mentre la modalità ActiveTrack arriva alla versione 5.0 e che permette permette di seguire il soggetto e lo manterrà al centro dell’inquadratura. Ha uno stabilizzatore elettronico a 3 assi con un nuovo design e un meccanismo di bloccaggio e un magnete. Ricordiamo anche che ha un’asse telescopica, che può estendersi fino a 215 mm.

Luce Lumis Solo 2 Quando la scena è troppo scura o quando c'è necessità di attenuare i contrasti, un LED è fondamentale. Il LED di Rollei è uno dei prodotti top in questo ambito, consigliato anche da Apple. Fornisce fino a 100 lumen, che son molti per un dispositivo così piccolo, per per poter scattare foto di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. La temperatura di colore Klevin consente di regolare in 4 livelli di luminosità. La lampada a LED offre un'intensità di illuminazione fino a 1000 LX E' compatibile anche con action cam, reflex, e droni.Viene fornito con un ricco corredo: 1 faretto conico, 1 ante a battente, 1 inserto a nido d'ape, 8 pellicole colorate, 1 adattatore Cold Shoe, 2 cavi di ricarica magnetici (60 cm), 1 moschettone, 1 borsa per il trasporto

