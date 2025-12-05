Linus Torvalds contro Elon Musk: “È un incompetente”

Il videomaker canadese Linus Sebastian, noto per il canale YouTube “Linus Tech Tips”, ha invitato lo sviluppatore finlandese Linus Torvalds (il creatore della prima versione del kernel Linux nonché il coordinatore del progetto di sviluppo dello stesso), apparso nell’ultimo video del canale di Sebastian.

Nel video i due si sono dilettati a montare “il PC perfetto per Linux” ed è stata l’occasione per scambiare opinioni, alcune delle quali stanno facendo discutere. Si è ovviamente parlato di Linux, delle necessità di disporre di un computer potente (con molti core) per chi, come Torvalds, si occupa della manutenzione e dello sviluppo del kernel, dell’importanza delle memorie ECC (un tipo di RAM progettato per rilevare e correggere automaticamente gli errori di bit che possono verificarsi in alcuni casi nei dati, offrendo maggiore affidabilità e stabilità); queste memorie sono più costose ma per Torvalds sono fondamentali per compilare e testare il kernel Linux.

A un certo punto della discussione si è fatto riferimento all’approccio di Elon Musk alla misurazione della produttività degli sviluppatori e Torvalds, come il suo solito, senza troppi giri di parole ha definito questo approccio senza senso, affermando che chi misura la produttività tenendo conto del numero di righe di codice “è troppo stupido per lavorare in un’azienda tecnologica”.

Nel filmato si vede Sebastian indicare genericamente che una grande azienda del mondo IT ha chiesto ai propri sviluppatori di dichiarare quante righe di codice avevano scritto e che chi non aveva raggiunto una certa quota, sarebbe stato licenziato. “È solo incompetenza, ha risposto Torvalds parlando di questa scelta. Chiunque pensi che sia un parametro valido è troppo stupido per lavorare in un’azienda tecnologica”.

Sebastian a un certo punto ha fatto capire a chi si riferiva (Musk), dicendo: “Era una figura di spicco nel recente miglioramento dell’efficienza del governo degli Stati Uniti”, al che Torvalds ha risposta: “Oh, a quanto pare avevo ragione”.

Il riferimento di Sebastian era a quanto deciso da Elon Musk poco dopo l’acquisizione di Twitter nel 2022: a tutti i dipendenti era stato chiesto di stampare il codice scritto di recente, farlo revisionare a membri senior del team e inviare personalmente a Musk tutto, con un riassunto dei commit recenti, un approccio che portò a licenziamenti in serie e alla fuga di vari dipendenti che preferirono andare via anziché accettare le nuove condizioni.

Nel mondo dello sviluppo software non ha senso misurare la qualità o la bravura del codice in base al numero di linee scritte; al contrario si tratta di un approccio sbagliato e la qualità, la sicurezza e altri parametri contano più della quantità. Bill Gates in passato ha spiegato: “Misurare il progresso della programmazione in base alle righe di codice è come misurare il progresso della costruzione di aeroplani in base al peso”.