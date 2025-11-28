Il mini Black Friday di Apple Store on line

Apple ha avviato il suo classico Shopping Event 2025, l’iniziativa che accompagna il weekend del Black Friday.

ra il 28 novembre e il 1° dicembre, acquistando alcuni prodotti selezionati online o negli Apple Store italiani, viene consegnata una Apple Gift Card da usare su un futuro acquisto. Il valore della carta cambia in base al prodotto e non comporta alcuna riduzione immediata del prezzo.

Ecco i principali valori delle Gift Card:

MacBook Air : Gift Card da 140 euro

: Gift Card da MacBook Pro, iMac e altri Mac : fino a 200 euro

: fino a iPad Air, iPad (A16), iPad mini : fino a 80 euro

: fino a iPhone 16 e iPhone 16e : 60 o 40 euro

: Apple Watch Series 11 e Apple Watch SE 3 : 40 euro

: AirPods 4, AirPods Pro 3, AirPods Max : 20–60 euro

: HomePod, Apple TV 4K : 20–40 euro

: Beats selezionati: 40 euro

selezionati: Accessori come Apple Pencil Pro o Magic Keyboard: 20 euro

Come sfruttare la card e i suoi limiti

Per capire meglio la portata dell’offerta, ecco alcuni casi concreti:

MacBook Air da 1149 euro → Gift Card da 140 euro

da 1149 euro → Gift Card da iPhone 16 da 879 euro → Gift Card da 60 euro

da 879 euro → Gift Card da AirPods 4 da 149 euro → Gift Card da 20 euro

Il primo limite evidente è che la Gift Card non riduce il prezzo del prodotto. Si paga il listino pieno e si ottiene un credito da usare in futuro, sempre e solo nello store Apple.

Il secondo limite riguarda la selezione: nessun prodotto nuovo è incluso, e in particolare nessun iPhone di generazione attuale.

Il confronto con i rivenditori online

Guardando i prezzi reali dei principali store online, la convenienza rispetto allo Shopping Event è significativa. Ecco gli stessi prodotti confrontati con Amazon:

MacBook Air : 1149 euro + 140 euro di Gift Card da Apple

→ Su Amazon: 849 euro

: 1149 euro + 140 euro di Gift Card da Apple → Su Amazon: iPhone 16 : 879 euro + 60 euro di Gift Card da Apple

→ Su Amazon 609 euro

: 879 euro + 60 euro di Gift Card da Apple → Su Amazon 609 euro AirPods 4: 149 euro + 20 euro di Gift Card da Apple

→ Su Amazon: 99 euro

Le differenze toccano con le stesse percentuali altri prodotti. In alcuni casi, come per gli iPhone 17 Pro, Apple non sconta nulla mentre Amazon ieri, ad esempio, ribassava di questa il 10% il MacBook Pro.

In sostanza lo Shopping Event rappresenta una proposta di un certo interesse per chi acquista spesso nello store Apple perchè offre una Card da usare su un secondo prodotto.

Rimane però un’iniziativa con convenienza limitata: non abbassa i prezzi, riguarda solo modelli non recenti e non regge il confronto con le offerte online, che nel periodo del Black Friday propongono risparmi immediati e di entità molto superiore.

Per chi cerca il prezzo migliore sul singolo dispositivo, i rivenditori online restano la soluzione più conveniente.