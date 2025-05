Logitech MX Keys Mini minimo a 56,89€, tastiera compatta, smart e professionale

Pubblicità La tastiera Logitech MX Keys Mini è oggi disponibile al prezzo minimo storico di soli 56,89€ su Amazon: un’occasione imperdibile per chi cerca una tastiera wireless retroilluminata, elegante e progettata per lavorare con precisione e comfort, in uno spazio ridotto. Design minimalista e costruzione premium Logitech MX Keys Mini riprende la qualità e l’affidabilità della linea MX, ma in formato compatto. Il design è raffinato e solido, con una scocca in metallo che dona robustezza e un tocco professionale alla postazione. I tasti sono sagomati per adattarsi alla forma delle dita, e la retroilluminazione intelligente si attiva automaticamente al rilevamento della mano: una caratteristica molto apprezzata da chi lavora in ambienti con poca luce. Inoltre, l’assenza del tastierino numerico lascia più spazio al mouse e consente una postura più naturale. Produttività wireless, perfetta per iPad e Mac mini Compatibile con Windows, macOS, Linux, iOS e Android, MX Keys Mini si collega via Bluetooth o tramite ricevitore Logi Bolt (non incluso). Supporta fino a tre dispositivi in simultanea, permettendo di passare da uno all’altro con un semplice tocco. È una tastiera ideale per chi utilizza iPad o Mac mini: la connessione è immediata, l’esperienza di digitazione fluida e reattiva, e l’ingombro ridotto si adatta perfettamente a spazi compatti o setup minimalisti. L’autonomia arriva fino a 10 giorni con retroilluminazione attiva, oppure fino a 5 mesi disattivandola. Inoltre, grazie ai tasti per emoji, dettatura e silenziamento microfono, è ottima anche per videochiamate, smart working e contenuti digitali. Il miglior rapporto qualità/prezzo della categoria Il prezzo di listino supera spesso i 90€, ma oggi è disponibile a soli 56,89€, il minimo storico su Amazon. Una cifra eccezionale per una tastiera di fascia premium, con caratteristiche rare nella sua categoria. Rispetto a modelli economici, offre una sensazione di digitazione superiore, maggiore silenziosità, una costruzione robusta e una connettività multipiattaforma pensata per professionisti e utenti avanzati. La Logitech MX Keys Mini costerebbe 129,99 €. Spesso è in sconto ma mai come oggi quando costa 56,89€ su Amazon.

