Home » Sconti speciali » Black Friday, friggitrice low cost Princess Digital, solo 38,99 €
Black Friday, friggitrice low cost Princess Digital, solo 38,99 €

La più economica delle friggitrici ad aria la trovate oggi su Amazon. È la Princess Digital Aerofryer XXL, per piatti piatti croccanti con meno olio e larga capacità di 4,5 litri. Costa solo 38,99€ invece dei consueti 78,99€

Design compatto e tecnologia a circolazione d’aria

La Princess Digital Aerofryer XXL utilizza un sistema di aria calda a circolazione rapida, che permette di ottenere pietanze croccanti senza dover impiegare olio. È una soluzione adatta a chi desidera ridurre i grassi nella dieta senza rinunciare alla consistenza di una frittura tradizionale. Con una capienza, menzionata, di 4,5 litri, può cuocere fino a sei porzioni in contemporanea, rendendola indicata anche per famiglie. Il cestello estraibile è dotato di un manico ergonomico e la struttura è compatta, ideale anche per cucine con poco spazio.macitynet.it

Programmi automatici e controllo digitale

Il pannello frontale include uno schermo digitale con otto programmi preimpostati, che semplificano la preparazione di piatti diversi come carne, verdure, pesce o dolci. È comunque possibile regolare temperatura e timer manualmente, per adattare la cottura a esigenze specifiche. I programmi sono pensati per garantire risultati costanti e sono utili soprattutto per chi desidera un utilizzo immediato e intuitivo, senza dover regolare ogni parametro a mano.

Facile da usare e da pulire

Tutti i componenti a contatto con gli alimenti sono estraibili e lavabili in lavastoviglie, inclusi cestello e cassetto antiaderente. Questo aspetto semplifica la pulizia dopo ogni utilizzo e ne facilita l’uso quotidiano. La friggitrice è inoltre dotata di protezione contro il surriscaldamento e piedini antiscivolo, che la rendono stabile e sicura su ogni piano di lavoro. La combinazione di praticità e sicurezza la rende adatta anche per chi ha poca esperienza con piccoli elettrodomestici da cucina.

Il prezzo attuale della Princess Digital Aerofryer XXL è 38,99€ su Amazon, in calo rispetto al listino di 78,99€.

