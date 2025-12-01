Facebook Twitter Youtube

Black Friday, speaker TV Bose a quasi metà prezzo: solo 179 €

Amazon sconta oggi il Bose TV Speaker, un diffusore compatto pensato per migliorare l’audio della TV con un suono più nitido per dialoghi e contenuti multimediali. Il prezzo passa da 299€ a 179€

Caratteristiche di base

Soundbar compatta da 60 cm con design sobrio e materiali solidi, il Bose TV Speaker è pensato per chi cerca una soluzione semplice per migliorare l’audio della televisione. Al suo interno sono integrati due driver full-range angolati che ampliano la scena sonora e potenziano l’effetto stereo, mentre un radiatore centrale si occupa delle frequenze basse. È possibile collegare un subwoofer esterno tramite uscita dedicata, per espandere ulteriormente la resa nei bassi.

Dialoghi più chiari e connessioni versatili

Una delle funzioni principali del Bose TV Speaker è la modalità dialoghi, pensata per evidenziare le voci e rendere i contenuti vocali più comprensibili, anche a basso volume. Questa funzione può essere attivata direttamente dal telecomando in dotazione. In aggiunta, la soundbar offre una connessione HDMI ARC per il controllo tramite telecomando della TV e ingressi ottico e AUX per una maggiore flessibilità. Il Bluetooth integrato consente inoltre la riproduzione audio in streaming da smartphone e tablet.

Ideale per spazi ridotti o installazioni semplici

Grazie al suo formato compatto (solo 5 cm di altezza e 60 cm di larghezza), il dispositivo si adatta facilmente a mobili bassi o può essere montato a parete. L’installazione è semplice: basta un cavo HDMI (incluso nella confezione) o un cavo ottico per iniziare a usarla. Non è richiesto alcun software o configurazione complessa. Il prodotto è pensato per ambienti medio-piccoli, ideale per soggiorni, camere da letto o postazioni TV secondarie.

Il prezzo attuale è ridotto rispetto al listino ufficiale Bose. Il Bose TV Speaker è ora disponibile su Amazon a 179€ invece di 299€.

