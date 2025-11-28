Black Friday, Gillette Lamette Gillette Fusion 5: 16 pezzi a solo 29,99 euro

Sono (probabilmente) le più note lamette da barba e oggi le trovate in offerta. Parliamo delle Gillette Lamette Gillette Fusion 5 che in confezione da 16 pezzi, costano appena 29,99€ invece di 86,99€

Lame a 5 strati per tagli precisi e meno irritazioni

Le Gillette Fusion 5 sono dotate di 5 lame ravvicinate, pensate per distribuire la pressione e ridurre al minimo l’irritazione cutanea. Ogni lama è rivestita per durare più a lungo, mentre la striscia lubrificante superiore consente una maggiore scorrevolezza sulla pelle, rendendo la rasatura più fluida anche in presenza di peli duri o barba ispida. La testina si adatta facilmente ai contorni del viso, migliorando la copertura e limitando i passaggi ripetuti.

Per rasature quotidiane o uso occasionale

Le Fusion 5 sono adatte sia per uso quotidiano, sia per chi si rade meno frequentemente ma desidera un risultato preciso. La struttura delle lame favorisce una rasatura uniforme, mentre la presenza della lama di precisione posteriore consente di rifinire aree difficili come basette, sotto il naso o il bordo della barba. L’efficienza costante nel tempo rende queste lamette adatte anche a chi ha pelle sensibile, riducendo al minimo arrossamenti e tagli.

Compatibilità e durata nel tempo

Ogni lametta di ricambio è compatibile con tutti i rasoi Gillette Fusion, compresi Fusion5, Fusion5 Power e ProGlide. Con una singola testina si possono ottenere più rasature efficaci, a seconda del tipo di pelle e della frequenza d’uso.

La confezione da 16 pezzi consente di coprire diversi mesi, evitando acquisti frequenti. È una soluzione adatta per chi desidera una scorta duratura e vuole evitare l’acquisto di confezioni singole a prezzo pieno.

Il prezzo di listino della confezione da 16 lamette è di 86,99€, ma oggi è possibile acquistarla a 29,99€ su Amazon, uno sconto enorme pari al 65%

