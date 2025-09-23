Facebook Twitter Youtube

Le cover retrò per AirPods Pro 3 di Elago fanno sorridere i nostalgici

Gli AirPods Pro 3 sono già di per sé un oggetto di culto per chi vive immerso nella tecnologia di oggi, ma cosa succede quando il design ultra-moderno degli auricolari Apple incontra il fascino retrò dell’elettronica del passato? La risposta arriva da Elago, il brand che da anni si diverte a trasformare le custodie degli AirPods in piccoli capolavori di ironia e nostalgia.

E se pensate che una cover sia solo un guscio di silicone, preparatevi a cambiare idea: queste custodie non solo proteggono gli AirPods Pro 3, ma lo fanno con un tocco di stile in più, riportandovi ai tempi in cui un click faceva partire una cassetta, il backup su un floppy vi salvava la tesi, e i videogame avevano più pixel che colori.

Alcune delle cover disponibili da Elago per Airpods Pro 3

Un tuffo negli anni ‘80 e ‘90

Elago ha creato una collezione di cover dedicate agli oggetti iconici della tecnologia vintage, quelle forme che tutti, boomer o meno, abbiamo avuto tra le mani almeno una volta o che abbiniamo ai ricordi dei nostri genitori.
Ecco alcuni dei modelli più simpatici e già disponibili su Amazon.it:

  • Macintosh retrò
    Un omaggio al primo computer Apple che ha fatto storia, perfetto per i fan della mela di Steve.
  • Cassetta audio
    Ideale per i romantici delle compilation fatte a mano. Un tocco analogico per un device digitale in cui le playlist si genera anche in automatico
  • Mini console portatile
    Perfetta per chi passava i pomeriggi con il Game Boy in tasca. La cover sembra una micro-console, con tanto di pulsanti e schermo stilizzato.
  • Lettore Cassette stile Walkman
    Quando ancora l’ascolto della musica passava da un lettore di cassette e le cuffie erano ad arco. Ancora un ponte tra la musica liquida e quella su nastro magnetico.
  • Floppy Disk
    L’icona che ancora oggi simboleggia il “salva file”. Un piccolo pezzo di storia sempre in tasca, senza paura di campi magnetici.
  • Cercapersone / Pager
    Probabilmente non rimpiangerete l’oggetto originale se l’avete usato per lavoro ma se volete scherzare su come ci si rendeva reperibili qualche decina di anni fa…
Non solo estetica, ma anche funzionalità

Oltre al look retro ovviamente le cover Elago per AirPods Pro 3 sono pensate per essere funzionali grazie al silicone morbido e resistente che assorbe gli urti e protegge la custodia originale da graffi e cadute e un laccetto o moschettone per agganciare la custodia alla cintura o un passante, ad una borsetta alla cinghia di una borsa.

Sono Compatibili con la ricarica wireless e cablata: non serve togliere la cover per collegare il cavo o appoggiare la custodia sulla basetta e hanno un design anti-scivolo, così la custodia resta fermo anche sulle superfici più lisce.

Uno strumento “social” tradizionale

Che siate amanti della tecnologia retrò o vogliate stupire un amico geek o nerd, queste cover sono anche una simpatica idea regalo: costano poco, fanno sorridere e rendono i vostri AirPods Pro 3 davvero unici.

Elago per Airpods Pro 3

E poi, diciamocelo: tirare fuori gli auricolari da una cover a forma di floppy disk, cassetta o joystick è un modo sicuro per rompere il ghiaccio in qualsiasi situazione.

In questo articolo vi abbiamo mostrato solo alcuni esempi. Se volete consultare il catalogo completo partite da questa pagina dello shop Elago su Amazon.

