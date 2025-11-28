Black Friday, la tastiera ergonomica Logitech Wave Keys a solo 46,89 €

Cavalcare l’onda di Logitech Wave Keys, per migliorare la postura durante la digitazione. È questo l’efffetto che produce ergonomicamente l’uso della tastiera che trovate oggi in sconto a 46,89€ invece di 84,99€.

Layout curvo e supporto imbottito

La Logitech Wave Keys adotta un design ergonomico con layout curvo e poggiapolsi imbottito, pensato per offrire una posizione di digitazione più naturale. La tastiera integra una curvatura morbida nei tasti che segue la forma delle dita, aiutando a distribuire meglio la pressione e a mantenere i polsi in una posizione più rilassata.

Il supporto imbottito in memory foam riduce i punti di pressione, rendendola adatta a sessioni di lavoro prolungate. Il design a onde riprende le linee della mano, offrendo un’alternativa concreta alle tastiere tradizionali.

Compatibile con Windows, macOS e dispositivi mobili

Questa tastiera è progettata per essere compatibile con Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS e anche smartphone Android, grazie alla connettività Bluetooth e alla tecnologia Logi Bolt.

Il sistema Easy-Switch consente di passare rapidamente tra tre dispositivi diversi, rendendola utile per chi lavora su più piattaforme contemporaneamente. L’installazione è plug-and-play e non richiede software aggiuntivi, ma è possibile personalizzare funzioni e scorciatoie con l’app Logi Options+. La presenza di tasti funzione dedicati semplifica la gestione di contenuti multimediali e attività quotidiane.

Silenziosa e con alimentazione a lunga durata

I tasti della Logitech Wave Keys offrono una digitazione silenziosa e fluida, pur mantenendo un buon feedback tattile. Questo la rende adatta anche agli ambienti condivisi o per l’uso serale.

Funziona con due batterie AAA già incluse nella confezione e garantisce fino a 36 mesi di autonomia secondo i dati forniti dal produttore. Non essendo retroilluminata, consuma meno energia e si concentra sulla durata nel tempo piuttosto che su funzioni decorative. Le dimensioni compatte facilitano l’integrazione su qualsiasi scrivania, anche in ambienti ristretti.

L’acquisto risulta economicamente vantaggioso: la Logitech Wave Keys è proposta su Amazon a 46,89€, in forte calo rispetto al prezzo di listino di 84,99€.

Sto caricando altre schede...