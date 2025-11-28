Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Black Friday, la tastiera ergonomica Logitech Wave Keys a solo 46,89 €
OfferteSconti speciali

Black Friday, la tastiera ergonomica Logitech Wave Keys a solo 46,89 €

Di Pubblicità
Black Friday, la tastiera ergonomica Logitech Wave Keys a solo 46,89 € - macitynet.it

Cavalcare l’onda di Logitech Wave Keys, per migliorare la postura durante la digitazione.  È questo l’efffetto che produce ergonomicamente l’uso della tastiera che trovate oggi in sconto a 46,89€ invece di 84,99€.

Layout curvo e supporto imbottito

La Logitech Wave Keys adotta un design ergonomico con layout curvo e poggiapolsi imbottito, pensato per offrire una posizione di digitazione più naturale. La tastiera integra una curvatura morbida nei tasti che segue la forma delle dita, aiutando a distribuire meglio la pressione e a mantenere i polsi in una posizione più rilassata.

Il supporto imbottito in memory foam riduce i punti di pressione, rendendola adatta a sessioni di lavoro prolungate. Il design a onde riprende le linee della mano, offrendo un’alternativa concreta alle tastiere tradizionali.

Compatibile con Windows, macOS e dispositivi mobili

Questa tastiera è progettata per essere compatibile con Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS e anche smartphone Android, grazie alla connettività Bluetooth e alla tecnologia Logi Bolt.

Il sistema Easy-Switch consente di passare rapidamente tra tre dispositivi diversi, rendendola utile per chi lavora su più piattaforme contemporaneamente. L’installazione è plug-and-play e non richiede software aggiuntivi, ma è possibile personalizzare funzioni e scorciatoie con l’app Logi Options+. La presenza di tasti funzione dedicati semplifica la gestione di contenuti multimediali e attività quotidiane.

Silenziosa e con alimentazione a lunga durata

I tasti della Logitech Wave Keys offrono una digitazione silenziosa e fluida, pur mantenendo un buon feedback tattile. Questo la rende adatta anche agli ambienti condivisi o per l’uso serale.

Funziona con due batterie AAA già incluse nella confezione e garantisce fino a 36 mesi di autonomia secondo i dati forniti dal produttore. Non essendo retroilluminata, consuma meno energia e si concentra sulla durata nel tempo piuttosto che su funzioni decorative. Le dimensioni compatte facilitano l’integrazione su qualsiasi scrivania, anche in ambienti ristretti.

L’acquisto risulta economicamente vantaggioso: la Logitech Wave Keys è proposta su Amazon a 46,89€, in forte calo rispetto al prezzo di listino di 84,99€.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Computer e Tablet, smartphone e accessori

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness, Salute e Bellezza

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Black Friday, la classifica degli affaroni: i migliori in sconto di almeno 40%
Articolo successivo
Le cover retrò per AirPods Pro 3 di Elago fanno sorridere i nostalgici e sono in sconto Black Friday

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.