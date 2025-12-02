Non solo online, nel Black Friday +5,6% di visite nei negozi

I dati sul traffico nei negozi raccolti durante tutto il weekend mostrano che l’affluenza ha continuato a crescere, secondo quanto rilevato dlla società Sensormatic Solutions.

I dati ShopperTrak Analytics del brand, che registrano ogni anno 40 miliardi di visite nei negozi a livello globale, hanno evidenziato che l’affluenza totale nei negozi italiani durante il weekend è aumentata rispetto al 2024 (+5,6%). Il traffico di sabato (29 novembre 2025) e domenica (30 novembre 2025) ha registrato rispettivamente un incremento del 17,3% e del 6,0% rispetto alla settimana precedente.

«Sfruttando la forte dinamica di venerdì, il weekend del Black Friday ha portato benefici ai retailer, anche in un contesto di crescenti preoccupazioni dei consumatori legate a budget più limitati e costi in aumento», spiega Nicola Fagnoni, General Manager Traffic Insights Italy & MED Countries di Sensormatic Solutions​. «Nonostante queste incertezze, gli acquirenti italiani hanno risposto positivamente e hanno iniziato con entusiasmo la pianificazione e gli acquisti natalizi, sfruttando le promozioni e le offerte disponibili durante il Black Friday per ottimizzare al meglio il loro budget per le festività.»

Nonostante il Black Friday sia ormai trascorso, secondo le previsioni di Sensormatic Solutions, il picco dello shopping natalizio deve ancora arrivare: il weekend di avvio dei saldi invernali sarà il più affollato, con sabato 3 gennaio 2026 previsto come la giornata di maggior afflusso nei negozi, subito seguito da domenica 4 gennaio, stimata come la seconda più intensa.

La corsa agli acquisti è solo all’inizio

“La corsa agli acquisti natalizi è appena iniziata e i commercianti hanno ancora tempo per apportare modifiche dell’ultimo minuto che possano contribuire a incrementare le vendite e migliorare i risultati,” aggiunge Nicola Fagnoni. “Per farlo, è fondamentale monitorare da vicino i dati, dai punti vendita lungo tutta la filiera fino al mercato, e puntare sull’ottimizzazione delle esperienze d’acquisto e delle promozioni. Questo approccio non solo li aiuterà ad aumentare le vendite durante il picco stagionale, ma anche nel nuovo anno, dal momento che la maggior parte dei retailer che performa bene a dicembre, riesce a mantenere questo slancio anche nei mesi successivi.”

Gli articoli su Finanza e Mercato sono nella sezione dedicata di macitynet.