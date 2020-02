Roomba 671 in sconto di 100 euro con offerta del giorno: 239,99 €

Lanciato durante il Black Friday, torna in offerta del giorno la promozione sul Roomba 671: 239,99 euro

Questo dispositivo per la casa, nonostante il prezzo estremamente appetibile, ha caratteristiche molto interessanti vicine a quelle di “cugini” di costo molto più elevato la pulizia a 3 fasi capace di raccogliere residui come polvere, briciole e peli degli animali domestici, un gruppo spazzole basculante per adattare l’altezza a tappeti e pavimenti, due spazzole pulenti: una per sollevare lo sporco e l’altra per raccoglierlo (unicum del mercato), sensori intelligenti per andare sotto ed attorno ai mobili, senza trascurare gli angoli.

Roomba 671 è anche in grado di rilevare le aree della casa dove lo sporco si concentra maggiormente, come quelle di più frequente passaggio, e di pulirle con una intensità maggiore ed è estremamente silenzioso (solo 58db) praticamente è in grado du pulire anche mentre c’è qualcuno in zona che dorme.

Infine è smart: è in grado di recarsi automaticamente al punto di ricarica e si collega con un’apposita app che gli permette di essere controllato a distanza. Grazie allo smartphone potrete programmarlo e verificare che sta facendo, incluso quando ha finito di fare la pulizia.

Sul mercato questo robot aspirapolvere costa intorno ai 350 euro presso i negozi più affidabili. Amazon stessa lo vende intorno a quel prezzo, ma per oggi lo pagate solo 239,99 euro