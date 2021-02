Bill Gates preferisce Android ad iPhone: ecco perché

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha partecipato questa settimana al suo primo incontro su Clubhouse, l’app di conversazione vocale sempre più popolare, al momento disponibile solo su iPhone e solo su invito. In quella sede ha risposto a una serie di domande come parte di un tour per sponsorizzare il suo prossimo libro.

Gates è stato intervistato dal giornalista Andrew Ross Sorkin e, dato che l’app Clubhouse è attualmente disponibile solo su iOS, naturalmente una delle domande che è emersa è stata relativa a quale smartphone regolarmente venga utilizzato da Gates. La risposta è abbastanza democratica, ma la preferenza sembra evidente:

In realtà uso un telefono Android. Poiché voglio tenere traccia di tutto, provo spesso gli iPhone, ma quello che mi porto dietro è Android Alcuni produttori di Android preinstallano il software Microsoft in un modo che mi semplifica le cose. Sono più flessibili sul modo in cui il software si connette al sistema operativo. Quindi è a questo che mi sono abituato. Sai, molti dei miei amici hanno iPhone, quindi non c’è purezza

Il co-fondatore di Clubhouse Paul Davison, anche lui brevemente all’interno della stessa stanza, ha dichiarato a Gates e Sorkin che una versione Android dell’app è la “funzionalità principale” su cui sta lavorando il team di sviluppo, ed è quello di cui sono più entusiasti al momento.

In un’intervista del 2019, Gates ha ammesso che la sconfitta di Microsoft contro Android come piattaforma telefonica standard non-Apple è stato “uno dei più grandi errori di tutti i tempi”.

In tutta onestà è stato Steve Ballmer a ricoprire il ruolo di CEO di Microsoft tra il 2000 e il 2014. Ballmer rise di “iPhone”, ma è stata Apple a ridere per ultima, poiché Windows Phone non è mai riuscito a guadagnare una quota di mercato significativa tra i sistemi operativi mobili, tanto da abbandonare alla fine.

Durante l’intervista nella Clubhouse, Gates ha ammesso di avere avuto un rapporto difficile con Steve Jobs, ma ha definito l’ex CEO di Apple “unico”. Altri argomenti emersi nella discussione online di mercoledì includevano la crisi sanitaria globale, il cambiamento climatico e il nuovo libro di Gates “Come evitare un disastro climatico”. L’intervista completa è disponibile su YouTube.

