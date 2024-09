L’eccellente Mouse Logitech MX Master 3S, a 79,59€ €

Pubblicità Se vi interessa uno dei migliori mouse in commercio, ultima evoluzione di una pietra miliare in questo settore, andate subito su Amazon dove trovate in sconto l‘MX Master 3S a solo 79,59 euro invece che 135 euro. Stiamo parlando di un prodotto al top per ergonomia, fluidità, versalità e precisione. Con il lancio dell’ultima versione MX Master 3S adotta un sensore ottico a risoluzione variabile, fino a 8.000 DPI in grado di funzionare sulla quasi totalità delle superfici, compreso il vetro, garantendo la rapidità necessaria per lavorare con monitor anche tra i più grandi del mercato Logitech su MX Master 3S riduce sensibilmente anche la rumorosità del click del 90%, mantenendo allo stesso tempo la precisione. Si tratta di un bonus di non poco conto per chi preferisce la concentrazione al rumore, perfetto per chi monta video di notte in un ambiente casalingo: la riduzione MX Master 3S è costruito intorno ad una rotella MagSpeed Electromagnetic che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo, e una seconda rotellalaterale di scorrimento, per una navigazione orizzontale più rapida oltre a una forma ergonomica unica, realizzata per garantire il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Anche MX Master 3S p compatibile con il software Logi Options+, Gli utenti possono personalizzare i singoli pulsanti, utilizzare profili predefiniti o crearne di specifici, regolare la velocità di tracciamento, selezionare gli effetti di retroilluminazione e molto altro ancora, ottimizzando il proprio flusso di lavoro. Anche il mouse è dotato sia di Bluetooth che della tecnologia wireless proprietaria Logi Bolt per una connessione affidabile e sicura anche in ambienti difficili, con la possibilità di connettersi a un massimo di tre dispositivi diversi e sono compatibili con numerosi sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS e Linux. MX Master 3S costerebbe 135 euro ma Amazon lo sconta a 79,59€. Non è il prezzo più basso di sempre, ma il prezzo più basso delle ultime settimane. Click qui per comprare

