Verso il Cyber Monday: cuffie Bose, Sony, Sennheiser, Beats in sconto

Vi abbiamo presentato qualche minuto fa i migliori auricolari full wireless in sconto, accessori ideali per chi va alla ricerca di quel che serve per ascoltare musiche e telefonare con i vostri iPhone (o cellulari Android) ma nel Black friday due Amazon cui sono anche tantissime cuffie da casa che possono essere le migliori compagne per la casa, la poltrona, il salotto o per il letto.

La lista è lunghissima. La trovate spezzata in varie liste per scorrere le quali potete partire da qui. Ci sono vari marchi in offerta tutti primari: parliamo di Sony, Sennheiser, Bose, Beats.

I prezzi in alcuni sono davvero parecchio interessanti. Scorrete la lista qui sotto.

Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Nero In offerta a 218,99 € – invece di 263,24 €

sconto 17% – fino al 30 nov 2020

Sony Wh-Xb900N – Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancellig Ed Extra Bass, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 30 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero In offerta a 144,90 € – invece di 250,00 €

sconto 42% – fino al 30 nov 2020

Sony WH-XB700 – Cuffie wireless on-ear con EXTRA BASS, Alexa Built-in, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 30 ore, Bluetooth, NFC, Nero In offerta a 89,90 € – invece di 149,00 €

sconto 40% – fino al 30 nov 2020

Sennheiser HD 450BT Cuffie Wireless/Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, Nero, Circumaurali In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino al 30 nov 2020

Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero In offerta a 99,00 € – invece di 179,99 €

sconto 45% – fino al 30 nov 2020

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto – Nero (Opaco) In offerta a 199,00 € – invece di 349,00 €

sconto 43% – fino al 30 nov 2020

Beats Solo3 Wireless Cuffie – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero In offerta a 139,00 € – invece di 199,00 €

sconto 30% – fino al 30 nov 2020

Bose QuietComfort 35 II Cuffie Wireless con Alexa integrata, Blu (Triple Midnight) In offerta a 207,99 € – invece di 267,99 €

sconto 22% – fino al 30 nov 2020

Bose Noise Cancelling Headphones 700 Wireless Bluetooth, con Controllo Vocale Alexa, Nero In offerta a 280,00 € – invece di 399,00 €

sconto 30% – fino al 30 nov 2020

House of Marley Positive Vibration 2 Cuffie Bluetooth Wireless con Microfono, Diver da 40 mm, Design Confortevole On-Ear, Pieghevole, Batteria 12 ore, Nero In offerta a 42,99 – invece di 69,99

sconto 39% – fino al 30/11/20

Marley Positive Vibration XL Cuffie Wireless, Auricolari Bluetooth Over-Ear Senza Fili, Suono Profondo e Avvolgente, Durata Batteria 24 Ore, Microfono Incorporato e Comandi di Volume, Rame In offerta a 82,99 – invece di 119,99

sconto 31% – fino al 30/11/20

Marley Liberate Air Cuffie Wireless In Ear con Bluetooth, Auricolari Senza Fili con Materiali Sostenibili, Comandi Touch, Resistente all?Acqua e al Sudore, Custodia di Ricarica Inclusa, Nero/Bambù In offerta a 107,99 – invece di 149,99

sconto 28% – fino al 30/11/20

The House of Marley Redemption ANC Cuffie Wireless con Chip Qualcomm QCC5124 Bluetooth 5.0, IPX4 Impermeabile, Comodo da Indossare, S-M-L In offerta a 138,99 – invece di 199,99

sconto 31% – fino al 30/11/20

House Of Marley Exodus ANC Cuffie Over Ear Wireless con Riduzione del Rumore Regolabile, Auricolare Pieghevoli senza Fili con Bluetooth 5.0, fino a 28 Ore di Autonomia, Microfono Incorporato, Nero In offerta a 141,99 – invece di 229,99

sconto 38% – fino al 30/11/20

Jabra Move Style Edition Cuffie On-Ear, Cuffie Stereo con Connessione a Tablet, Computer e Telefono, Chiamate e Musica Wireless, Beige In offerta a 49,99 – invece di 99,99

sconto 50% – fino al 30/11/20

Jabra Elite 45H Cuffie On-Ear Wireless Sovraurali Solide, Pieghevoli e con Autonomia della Batteria Pari a 50 Ore, 2 Microfoni per le Chiamate, Nero Ramato, Regolabile In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 30/11/20

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 30/11/20

Jabra Elite 65t Auricolari Wireless, Cuffie Bluetooth con Funzione Passive Noise Cancelling e Tecnologia a 4 Microfoni, Chiamate e Musica Wireless, Nero Ramato In offerta a 79,99 – invece di 119,99

sconto 33% – fino al 30/11/20

Jabra Elite 75t Auricolari – Cuffie Bluetooth con Cancellazione attiva del Rumore e Lunga Durata della Batteria per Chiamate e Musica Autenticamente Wireless – Nere In offerta a 134,99 – invece di 199,99

sconto 33% – fino al 30/11/20

Jabra Elite 85h Amazon Edition Cuffie Over-Ear, Cuffie Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore, Batteria a Lunga Durata per Chiamate e Musica, Nere Ramato In offerta a 179,99 – invece di 299,99

sconto 40% – fino al 30/11/20

Marshall Minor II Bluetooth Auricolari Wireless, Marrone In offerta a 75 – invece di 129,99

sconto 42% – fino al 30/11/20

