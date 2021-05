Black Shark 4, su Amazon in offerta lo smartphone da sogno per giocatori

Arriva anche su Amazon lo smartphone per giocare che tutti stavano aspettando. Si tratta dello Xiaomi Black Shark 4, finalmente disponibile in Italia, e su Amazon. Oggi, giorno di lancio, è previsto uno sconto davvero consistente: potete acquistarlo a 429 euro, anziché 499. Affrettatevi, perché le unità in offerta sono veramente limitate.

Black Shark 4 è, ancitutto, uno smartphone ultra potente, ottimizzato e progettato con l’idea di accontentare i veri hardcore gamer, ossia i giocatori mobili, che necessitano di un vero e proprio gaming phone.

Tra le sue sue caratteristiche principali la presenza dei Magnetic Power Lift, ossia dei veri e propri tasti che fuoriescono dal lato lungo superiore, e che fungono da grilletti dorsali, per giocare in modalità landscape potendo contare sui classici tasti di fuoco, presenti sui pad Playstation o Xbox.

Sfonda i limiti con il nostro ultimo Black Shark 4 dotato di capacità di ricarica Hyper – carica completa in 25 minuti, potente processore Snapdragon 870 e trigger magnetici integrati per un’esperienza di gioco imbattibile

Ovviamente, il display è tra i punti di forza di questo smartphone, grazie ad un pannello ultra fluido con frequenza di aggiornamento a 144Hz. A proposito del display, si tratta di un pannello OLED con diagonale da 6.67 pollici, che si fregia anche di un doppio speaker frontale che offre un’ottima resa nell’audio spaziale.

Tutto scorrerà a schermo con estrema fluidità: dallo scroll delle pagine, ai giochi. Ancora, tra le sue note di pregio la ricarica a 120W, che permetterà alla batteria da 4500 mAh di ricaricarsi in appena 20 minuti.

Quanto alle altre caratteristiche, il terminale monta memorie RAM di tipo LPDDR5 e memorie flash di tecnologia UFS 3.1. La variante in sconto è quella 8 GB di RAM e 128 GB di ROM.

Per quanto riguarda la latenza e la frequenza di campionamento si parla di 720 Hz con un ritardo nel tocco di 8,3 millisecondi, caratteristiche che se in uno smartphone tradizionale sono poca cosa, per i giocatori più incalliti potrebbe fare la differenza.

Il Black Shark 4 (8+128GB) è disponibile su Amazon al prezzo speciale di lancio di 429 euro con poche unità disponibili. Acquistatelo subito a questo link.