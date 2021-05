Forust è la stampante che usa segatura invece dell’inchiostro

Forust è il nome di una nuova originale stampante per oggetti 3D che invece di utilizzare l’inchiostro come le stampanti tradizionali, o materiali plastici come le stampanti 3D, impiega la segatura: questa ingegnosa soluzione permette di creare strutture in legno che sembrano intagliate. Il trucco è l’uso, al posto dell’inchiostro di un legante della segatura, permettendo di ottenere strutture geometricamente complesse ed elegantemente rifinite.

La stampante in questione è stata creata da Andrew Jeffery e un team di ricercatori di Desktop Metal, una società statunitense che progetta e commercializza sistemi di stampa 3D. «Da quando abbiamo cominciato nel 2009, il nostro obiettivo è stato usare la segatura per la creazione di prodotti in legno ottenuti in modo sostenibile» spiega Jeffery ai microfoni di Gizmodo. «Questi sforzi in ricerca e sviluppo hanno portato con Desktop Metal al lancio del procedimento Forust”.

La stampante in questione funziona in modo simile a quelle a getto di inchiostro, spruzzando un agente legante per ogni strato di segatura. Al pari di altre stampanti 3D, l’oggetto “emerge” dal letto di stampa e, quando completato, può essere levigato e rifinito come un qualsiasi altro oggetto in legno.

«Due anni addietro abbiamo cominciato a indagare sulla possibilità di stampare in 3D con nuovi materiali» racconta ancora Jeffery. «Gli scarti del legno sono stati uno dei materiali con i quali abbiamo iniziato e compreso le possibilità di riutilizzo e di riciclo con la tecnologia di stampa 3D». «Da qui, ci siamo concentrati sulla creazione del processo usando sottoprodotti come il cippato per creare veri oggetti lavorati in legno, e creato l’azienda con l’obiettivo di salvaguardare le foreste».

