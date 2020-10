Blackview BL6000 Pro, in arrivo l’indistruttibile primo rugged phone 5G

L’evento con la “E” maiuscola di Blackview si terrà a novembre: secondo le anticipazioni già disponibili sul sito ufficiale di Blackview, l’azienda dovrebbe presentare sulla piattaforma di crowdfunding INDIEGOGO il Blackview BL6000 Pro, il primo rugged phone dotato di connettività 5G.

Lo smartphone sarà probabilmente dotato di un nuovo design “full screen” senza cornici, oltre a supportare le reti SA e NSA; sarà inoltre certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810G e dotato di fotocamera da 48 MP con algoritmo di intelligenza artificiale.

Blackview non ha ancora rivelato molti dettagli sul suo primo telefono rugged 5G, ma è lecito attendersi un miglioramento delle specifiche tecnologiche in modo da restare al passo con i tempi ed offrire alla sua utenza funzionalità di ultima generazione, inclusa la qualità fotografica.

Inoltre l’azienda ha già anticipato che il BL6000 Pro “è stato progettato per resistere a qualsiasi cosa”, mentre “l’eccellente connettività 5G funzionerà in qualsiasi Paese ed in qualsiasi parte del mondo”.

In base alle previsioni, un restyling estetico e specifiche tecniche di ultimo grido potrebbe far incrementare la domanda dedicata del BL6000 Pro, considerato soprattutto che sarà un telefono già pronto per supportare l’ultima generazione di connettività radio-cellulare.

Prime dell’annuncio ufficiale del BL6000 Pro sarà possibile ottenere uno sconto anticipato: basterà seguire il profilo Blackview su INDIEGOGO e entrare a far parte della community di Blackview 5G.