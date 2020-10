Apple rilascia iOS 14.1 e iPadOS 14.1

Se avete un iPhone e/o un iPad compatibili rispettivamente con iOS 14 e iPadOS 14, potete aggiornarli già adesso alla versione 14.1. Apple le ha rese disponibili subito dopo aver annunciato la nuova linea 12 di iPhone, che arriverà sul mercato proprio con questa versione del sistema operativo già preinstallata.

Se avete già aggiornato ad iOS 14 e iPadOS 14 potete quindi procedere con l’aggiornamento: è gratuito e si effettua senza dover collegare il dispositivo al computer: basta collegare il cavo di ricarica qualora la quantità di energia residua nella batteria fosse inferiore al 50% e recarsi nel pannello Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Attenzione però. Se non compare tra gli aggiornamenti disponibili, è normale: Apple lo sta rilasciando gradualmente su tutti i dispositivi in questo momento, quindi potrebbe volerci ancora del tempo prima che tutti quelli compatibili possano scaricarlo e poi installarlo. Al momento nessuno della nostra redazione cel’ha tra le opzioni quindi non sappiamo dirvi cosa include questo aggiornamento: non appena ne sapremo di più aggiorneremo l’articolo.

Nel frattempo, se non avete ancora aggiornato ad iOS 14 ed iPadOS 14 perché non siete sicuri di poterlo installare, date un’occhiata a questo articolo dove trovare l’elenco delle compatibilità sia per iPhone che per iPad (in linea generale si può installare su tutti i dispositivi sui quali è possibile installare iOS 13).

Per conoscere invece tutte le novità di iOS 14 potete fare riferimento a questo nostro articolo.

