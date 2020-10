Apple ProRAW è un nuovo formato di registrazione di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Tra le novità dei nuovi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, quella che interesserà molto gli appassionati di fotografia è una funzionalità denominata “Apple ProRAW“. Come è facile immaginare si tratta di un formato di registrazione che contiene tutte le informazioni RAW standard, e in più i dati di elaborazione dell’immagine. Il vantaggio è nell’editing: con funzionalità avanzate per la riduzione del rumore, le regolazioni dell’esposizione multi-fotogramma (già presenti nel dispositivo), la possibilità di calibrare il colore e il bilanciamento dei bianchi.

Apple ha spiegato che il supporto a questo formato è possibile grazie al chip A14 Bionic che offre nuove e “impressionanti” funzioni di fotografia computazionale, con un maggiore controllo creativo sulle foto, e rende possibile un’esperienza Dolby Vision end-to-end, fino a 60 fps.

Il sistema di fotocamere include ora una fotocamera ultra-grandangolare, una fotocamera con teleobiettivo e una lunghezza focale superiore su iPhone 12 Pro Max e nuove fotocamere grandangolari che – promette Cupertino – consentiranno di catturare immagini e video di qualità professionale anche in ambienti molto o scarsamente illuminati.

Insieme al nuovo processore ISP (Image Signal Processor), Apple riferisce che il chip A14 Bionic offre una qualità delle immagini superiore e potenti funzioni di fotografia computazionale non possibili con le fotocamere tradizionali.

Apple ProRAW non è disponibile subito ma è in arrivo più avanti quest’anno (con un aggiornamento software). Gli utenti avranno il pieno controllo creativo su colore, dettagli e gamma dinamica in nativo su iPhone o con altre app di fotoritocco professionale.