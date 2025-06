Blackview MP20, il Mini PC è scontato due volte su Amazon e costa solo 169 €

Blackview MP20 è un Mini PC compatto e versatile pensato per accompagnarvi ovunque: in ufficio, a scuola e perfino a casa. Per altro grazie al supporto VESA integrato si monta facilmente sul retro di monitor o TV trasformando qualsiasi postazione in uno spazio ordinato. E date le buone prestazioni è un buon prodotto non soltanto per le attività quotidiane ma anche per gestire compiti più impegnativi. Ora, se vi interessa sappiate che al momento su Amazon è in corso una doppia promozione che vi permette di pagarlo pochissimo.

Questo modello usa un processore Intel Twin Lake N150 con frequenza massima di 3,6 GHz: si tratta di una versione aggiornata del N100, con prestazioni migliorate fino al 10% – si legge nella scheda tecnica – rispetto alla generazione precedente. Questa architettura a basso consumo (solo 6 Watt) per altro permette di operare in modo efficiente anche per lunghi periodi, risultando una scelta ideale per chi è particolarmente attento al risparmio energetico.

Ad affiancare il processore ci sono poi 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di capacità su disco SSD M.2, quindi risulta piuttosto veloce e con spazio a sufficienza per poter archiviare documenti, immagini, video e installare varie applicazioni.

Vi arriva a casa con Windows 11 Pro preinstallato, il che significa che una volta acceso e completata la prima configurazione potrete subito accedere a tutte le funzionalità offerte dal sistema con cui metterlo subito all’opera sia in ambito lavorativo che scolastico.

Questo modello inoltre mette a disposizione uscite video HDMI e DP che supportano fino a due display 4K collegati contemporaneamente, e poi dispone di WiFi 6 e ingresso Ethernet RJ45 per il collegamento a Internet sia senza fili che via cavo, e Bluetooth 5.2 per mouse e tastiera o altre periferiche.

Completano la dotazione quattro porte USB (due di tipo USB 3.0 e due di tipo USB 2.0), un jack audio da 3,5 mm e l’uscita per l’alimentazione.

La (doppia) promozione

Blackview MP20 costa 299,99 € ma al momento su Amazon è in corso una duplice promozione che vi permette di comprarlo a un prezzo speciale.

In pratica spuntando la casella coupon risparmiate 100 €, ma se poi giunti al carrello inserite anche il codice YOTXI58R nel campo di testo dedicato ai codici sconto, ottenete un ulteriore 10% sul totale.

E così facendo lo andrete a pagare soltanto 169,99 € spedizione compresa.

Attenzione però: lo sconto resterà valido fino al 22 Giugno salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

