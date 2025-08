Iliad lancia le offerte TOP con valanga di GB in Italia ed Europa

Giusto in tempo per le partenze delle ferie estive, iliad propone tre piani di abbonamento TOP che si distinguono dai concorrenti per l’ottimo rapporto tra prezzo mensile e servizi inclusi, a cominciare da una generosa quantità di GB per traffico dati sia in Italia che all’estero.

Il successo di iliad, oltre che per l’affidabilità del servizio, è dovuto in gran parte alle promesse (mantenute) di nessun costo nascosto, nessun vincolo e prezzo bloccato per sempre. A questo si aggiunge un altro vantaggio di non poco conto: mentre la maggior parte degli operatori detrae i GB in roaming dalla soglia per l’Italia, con tutti i piani di iliad i GB per l’Europa sono extra e non vanno mai a ridurre la soglia per l’Italia.

Quindi l’utente ha a disposizione effettivamente la somma totale del traffico dati: la soglia per l’Italia più i GB extra dedicati al roaming. Questo vale anche per le nuove offerte iliad Top 150 Plus, Top 250 Plus e Top 300 Plus. Tutte includono minuti di chiamate e messaggi SMS illimitati, ma si distinguono per i GB inclusi e la tecnologia di collegamento.

Iliad Top 150 Plus

L’offerta estiva di ingresso è la novità assoluta Top 150 Plus: mette a disposizione 150 GB per navigare in Italia più altri 20 GB extra per navigare in Europa. Questo piano è consigliato per gli utenti che puntano al sodo, con connettività 4G e 4G+ al prezzo di solamente 7,99 euro al mese.

Iliad Top 250 Plus

Con il ritorno di questa offerta iliad include ben 250 GB di traffico dati in Italia, a cui vanno sommati ulteriori 25 GB extra per l’Europa. Nel prezzo di 9,99 euro al mese sono incluse le chiamate VoLTE in alta qualità e anche la connessione con tecnologia 5G nelle aree coperte.

Iliad Top 300 Plus

Per gli utenti insaziabili il piano iliad Top 300 mette a disposizione 300 GB di traffico dati in Italia più altri 30 GB aggiuntivi per il roaming in Europa. Anche qui chiamate VoLTE e connessione 5G sono inclusi nel prezzo mensile di 11,99 euro. In questo articolo riportiamo il confronto delle tre offerte Top iliad rispetto ai piani dei principali concorrenti.

L’operatore rileva che sia il piano Top 250 che Top 300 sono disponibili anche come upgrade per tutti gli utenti iliad abbonati con offerte di prezzo pari o inferiore rispettivamente a 9,99 euro oppure 11,99 euro. Ricordiamo che i piani iliad Top per l’estate 2025 prevedono un costo di attivazione di 9,99 euro: ci si può abbonare fino alle ore 15 del 18 settembre.

I piani mobile iliad fanno risparmiare sulla fibra per casa

Chi si abbona ai piani Top 250 e Top 300, oppure a un altro piano mobile iliad con prezzo pari o superiore a 9,99 euro al mese (con pagamento automatico) ottiene lo sconto sulle offerte Fibra pura e iliadbox super per la connessione veloce di casa.

Il piano iliad Fibra pura costa di listino 25,99 euro al mese ma con lo sconto scende a 21,99 euro al mese. Il router iliadbox Wi-Fi 7 è incluso in comodato d’uso gratuito, con chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Il piano iliadbox super costa di listino 34,99 euro al mese ma con lo sconto scende a 29,99 euro al mese. Oltre al router Wi-Fi 7 con fibra super veloce, sono inclusi due Wi-Fi extender per coprire le abitazioni più grandi o su più piani, una saponetta Wi-Fi con SIM dati e copertura antivirus per tutti i dispositivi. Sono anche inclusi sei mesi d’uso dell’assistente di intelligenza artificiale Le Chat Pro di Mistral AI.

Per ulteriori informazioni sui piani iliad Fibra per la connessione veloce in casa rimandiamo a questo articolo. Per tutte le notizie su Internet e connessioni si parte da questa pagina di mactynet.