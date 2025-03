Touch Grass blocca il telefono fino a quando non uscite fuori e toccate un prato con l’erba, letteralmente

Pubblicità

Touch Grass è un’app pensata per diminuire la dipendenza da smartphone, una condizione psicologica che può svilupparsi in tanti soggetti che non riescono a rimanere ‘sconnessi’/’allontanati’ dal cellulare e non fanno altro che scrollare tutto il giorno compulsivamente il telefono.

Touch Grass deve il nome a un modo di dire (“Touch Some Grass”), un termine usato online come insulto, per dire a qualcuno di tornare alla realtà, prendere un po’ di aria fresca, lasciando intendere che quest’ultimo sta trascorrendo troppo tempo online.

Dopo aver scaricato l’app, questa chiede quanti anni abbiamo, quante ore al giorno passiamo al telefono e mostra quanto tempo perdiamo davanti allo schermo; l’app chiede poi qual è il nostro obbiettivo (essere più presenti, connettersi con la natura, entrare in contatto con le persone o altro) e attiva il collegamento con la funzione Tempo di utilizzo di iOS; bisogna poi consentire l’accesso alla fotocamera, consentire la visualizzazione di notifiche e consentire la lettura della localizzazione quando si usa l’app.

L’app chiede infine se si vuole usare la versione base gratuita o quella a pagamento con funzioni avanzate. È possibile scegliere poi le attività di cui tenere conto (tutte le app e categorie, oppure solo Social, Giochi, Svago, Acquisti, ecc.). La versione base (non a pagamento) non consente di scegliere le categorie ma solo singole app.

Dopo avere impostato il blocco desiderato, indicando l’app da bloccare, la categoria e i minuti da impostare per “quick break” (pausa breve) e “medium break” (pausa media), Touch Grass bloccherà l’app selezionata: se cerchiamo di aprire una delle app indicate tra quelle che ci fanno perdere tempo, apparirà la schermata di Touch Grass, si aprirà la fotocamera e dovremmo dimostrare di essere vicini a dell’erba o un prato per consentire lo sblocco (abbiamo provato a “imbrogliare” inquadrando una pianta in casa, ma non ha funzionato).

Le app “incriminate” verranno bloccate fino a quando non dimostriamo di avere toccato l’erba; il rilevamento sfrutta la visione artificiale; l’app tiene conto del monitoraggio dell’avanzamento del tempo sullo schermo e le impostazioni del blocco sono flessibili.

Ovviamente rimuovendo l’app, tutti i blocchi verranno immediatamente disattivati.

La versione per iPhone richiede iOS 17.0 o versioni successive, “pesa” 50,8MB, non è localizzata in italiano e si scarica dall’App Store. Mediante gli aquisti in-app è possiible sbloccare le funzioni più importanti a partire da 0,99€. L’app in questione è disponibile anche per Android.