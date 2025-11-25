Traqués – La caccia è copiata, sparisce da Apple TV

Da qualche giorno Apple ha fatto sparire qualunque riferimento a “Traqués – La caccia”, un thriller francese che avrebbe dovuto essere disponibile dal 3 dicembre su Apple TV. I comunicati stampa e le pagine dedicate alla serie con Mélanie Laurent e Benoît Magimel sono scomparsi, e cercando di accedere alle pagine in questione dal web si ottiene il messaggio: “Non troviamo la pagina che hai richiesto”.

Secondo Clément Garin, specialista del mondo dei media, Apple ha è stata costretta a eliminare qualsiasi riferimento perché la serie è accusata di essere un plagio.

Cédric Anger, regista, creatore e sceneggiatore della serie, avrebbe omesso di indicare che la serie – un thriller – era in realtà l’adattamento di “Shoot” un romanzo di Douglas Fairbairn, pubblicato nel 1973, tradotto nel 1974 in francese con il nome di La Traque. La nuova serie, girata in Francia, riprendeva visibilmente la struttura del romanzo: amici che vanno a caccia e cominciano a essere attaccati da un gruppo sconosciuto che li prende di mira senza spiegazioni. In uno degli attacchi una persona viene colpita, lo scontro degenera, il gruppo riesce a fuggire e decide di mantenere il segreto per evitare ripercussioni. Successivamente, nella serie come nel libro secondo Clément Garin, si sentono inseguitati e osservati, lasciando pensare che gli uomini incontrati quel giorno stiano cercando di risolvere il conflitto con i propri mezzi.

Il romanzo in questione è stato – tra le altre cose – portato sullo schermo nel 1976 (“Shoot – voglia di uccidere”, un titolo americano-canadese diretto da by Harvey Hart, scritto da Richard Berg, basato sul romanzo di Douglas Fairbairn) e in Italia conosciuto anche come “Caccia mortale”.

Lo specialista dei media riferisce ancora che gli attori coinvolti non hanno al momento possibilità di parlare della serie, e che Apple e Gaumont (che ha prodotto la serie, e che ha ovviamente anche cercato di eliminare tutte le tracce di quest’ultima) stanno prendendo in considerazione un’azione legale contro il regista.

Tutto su Apple TV+… o meglio Apple TV

