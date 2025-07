BLUETTI lancia Elite 100 V2 e anticipa il Prime Day con sconti fino al 72%

Pubblicità Ecco un’occasione che non dovreste farvi sfuggire: proprio in questi giorni che precedono il Prime Day di Amazon, BLUETTI ha deciso di presentare Elite 100 V2, una nuova power station compatta e ad alte prestazioni pensata per chi cerca affidabilità sia in campeggio che in caso di blackout. Questo nuovo modello è ora disponibile in preordine su Amazon e sul sito ufficiale a 549 €, e per l’occasione come dicevamo sono in corso anche diversi sconti che arrivano fino al 72% su numerosi prodotti dell’azienda e che resteranno validi fino al 7 luglio salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili. Bluetti Elite 100 V2 è l’evoluzione dell’AC180 e differisce principalmente per il formato più compatto: è infatti il 30% più piccolo, pur offrendo una potenza in uscita di 1.800 Watt e una capacità di picco di 3.600 Watt. Dispone di 9 uscite per alimentare dispositivi come fornelli a induzione, bollitori, frigoriferi portatili e perfino condizionatori ed è dotato anche di ricarica rapida tramite input solare da 1.000 Watt che gli consente di ricaricarsi completamente in appena 70 minuti. Se ne cercate una che sia ancora più portatile, allora prendete in considerazione l’AC70, progettato appositamente per picnic o brevi uscite: offre 768 Wh di capacità, 1.000 Watt di potenza e al momento c’è uno sconto del 22%, sicché lo paghereste soltanto 449 €. Per gli amanti del campeggio in famiglia o delle grigliate in giardino, può essere una buona idea anche l’Elite 200 V2, che mette in campo 2.048 Wh di capacità e 2.400 Watt di potenza (3.900 Watt di picco), supporta fino a nove dispositivi contemporaneamente ed è silenziosissimo (il rumore massimo si attesta intorno ai 16 dB). Anche questo al momento lo trovate in offerta al prezzo di 999 € sia su Amazon che sul sito ufficiale (sconto del 37%). Infine, per chi desidera una soluzione di backup domestico, possono essere un’ottima scelta il modello AC300+BK300K (fino a 22 kWh espandibili) a partire da 1.499 € oppure il più potente AC500, capace di erogare fino a 5.000 Watt, con kit base da 1.999 €. Sconto doppio Oltre ai prezzi in offerta sopracitati sappiate che potete ottenere un extra-sconto del 5% usando il codice: BLUETTIMAC se comprate su Amazon

se comprate su Amazon MAC5 per gli acquisti fatti sullo store ufficiale BLUETTI Altro da Bluetti Per scoprire gli altri prodotti dell’azienda date un’occhiata a questa sezione del nostro sito web.

