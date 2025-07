Cubot C9, smartwatch leggero e super-economico a soli 9 €

Se stavate cercando uno smartwatch essenziale a un prezzo estremamente contenuto, eccolo qua: il Cubot C9, grazie all’offerta speciale in corso in queste ore, ve lo portate a casa per soli 9 €.

È importante chiarire sin da subito che si tratta di un dispositivo molto basilare, e come tale non può competere con prodotti di fascia superiore né per qualità costruttiva né per funzionalità avanzate. Tuttavia, proprio per questo suo posizionamento, può rivelarsi interessante per alcune categorie specifiche di utenti, come studenti, persone anziane che vogliono uno strumento semplice o chi è alle prime armi con gli indossabili smart.

Questo modlelo presenta un design sottile e leggero, con un peso di soli 40 grammi, reso possibile da un telaio in lega di alluminio. Lo schermo touch a colori da 1,3 pollici è circolare e ben visibile anche all’aperto, mentre i cinturini in silicone lo rendono comodo da indossare per tutto il giorno.

C’è sia il monitoraggio della frequenza cardiaca h24 che quello del sonno, utile per avere una panoramica delle proprie abitudini notturne.

Inoltre c’è la certificazione IP68, quindi è resistente all’acqua e alla polvere, e può essere indossato tranquillamente anche sotto la pioggia o mentre si lavano le mani. Sul fronte sportivo invece supporta 23 modalità di allenamento, una buona cosa per chi pratica attività fisica a livello amatoriale e vuole tenere traccia dei propri progressi in modo semplice.

Ovviamente include anche le solite funzionalità smart come la ricezione di notifiche di chiamate e messaggi direttamente al polso, il controllo della musica, le previsioni meteo e promemoria per chi passa troppo tempo seduto.

Buona infine l’autonomia: c’è infatti una batteria da 210 mAh che promette fino a 7 giorni di utilizzo, e può arrivare a 15 giorni in standby.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 9 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Il prezzo d’acquisto può fornire un’indicazione utile per calibrare le aspettative sulle prestazioni di un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

