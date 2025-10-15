Facebook Twitter Youtube
Digitale Terrestre, con un trucco veloce da stasera puoi vedere i canali da tutto il mondo senza pagare

Di Francesca Testa
Come vedere con il digitale terrestre tutti i canali - Macitynet.it

Non tutti lo conoscono, ma è un sistema facilissimo per riuscire ad accedere a tutta l’offerta televisiva: come fare

Con tutte le piattaforme streaming che esistono oggi, la spesa per guardare la televisione e i programmi preferiti è senza ombra di dubbio cresciuta a dismisura. Se si decide di accedere a quelle che ti consentono di vedere quanti più contenuti possibili, che spesso hanno offerte combinate con altri canali anche, la spesa non è sicuramente bassa. Per fortuna c’è un trucco che consente di guardare tutto quello che si vuole a costo zero.

Un segreto che non tutti conoscono e che, chiaramente, è una vera e propria sorpresa, soprattutto per gli amanti della televisione. Immaginare di poter accedere a un’ampia offerta di programmi, serie, film e chi ne ha più ne metta, senza dover pagare praticamente nulla, sembra quasi un sogno, invece è realtà.

Il trucco per guardare la televisione in modo gratuito, come fare

Una delle piattaforme più utilizzate del momento è senza ombra di dubbio Apple Tv+, che ha un’offerta molto ampia per quanto riguarda contenuti da poter visonare in streaming. Dalle serie tv, fino alle docuserie del momento, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e – oggi – è possibile accedere a questa “biblioteca” immensa a costo zero.

Il trucco del digitale terrestre per vedere tutti i canali, come fare – Macitynet.it

Apple TV+, infatti, offre ai nuovi clienti 7 giorni di prova gratuita, periodo durante il quale gli utenti possono guardare tutto ciò che desiderano senza limitazioni. I dettagli di iscrizione sono indicati sul sito di Apple TV +, basterà collegarsi e premere su “accetta la prova gratuita”, procedere all’iscrizione fornendo i dati richiesti e iniziare a godersi l’offerta televisiva comodamente sul proprio divano o – visto che si tratta di una piattaforma streaming – da qualsiasi luogo si desidera.

Al termine della prova, il costo dell’abbonamento ad Apple TV+ sarà di 9,99 euro al mese, chiaramente si può scegliere di disdire prima del rinnovo, senza dover affrontare alcuna spesa. Con questa sottoscrizione si avrà accesso a tutti i contenuti, anche quelli esclusivi, offerti dalla piattaforma, che sono in continuo aggiornamento, praticamente non ci si annoia mai. Recentemente si sono aggiunti alla già lunga lista “Le sorelle Grimm”, “The Lost Bus”, “The Last Frontier”.

A partire da questo 15 ottobre, poi, saranno disponibili su AppleTV+ la docu serie “Mr. Scorsese”, che ripercorrerà la vita del celebre regista. All’offert asi aggiungeranno anche “Stiller & Meara: Niente è perduto”, in uscita il prossimo 24 ottobre e “Down Cemetery Road”, che sarà disponibile dal 29 ottobre.

