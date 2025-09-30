RidePods è il gioco che trasforma gli AirPods in un volante invisibile

Di giochi originali e divertenti l’App Store ne è pieno. RidePods è tra quelli sicuramente più innovativi, che tenta di portare nel panorama una vera novità: si tratta di un nuovo gioco per iOS che trasforma gli AirPods in un controller indossabile. Sì, è il primo nel suo genere che permette di controllare la moto a schermo con i movimenti della testa.

Il gioco si basa sul movimento della testa: inclinando a sinistra o a destra si guida una moto virtuale, con l’obiettivo di schivare il traffico e resistere il più a lungo possibile in pista. Per farlo, RidePods utilizza i sensori di movimento integrati negli AirPods. Il gioco si controlla completamente senza mani, simile a un endless runner, dove la moto avanza da sola mentre il giocatore controlla la direzione solo con la testa per ottenere il punteggio più alto possibile.

AirPods compatibili

Naturalmente, per giocare è necessario disporre di auricolari con sensori di movimento, come gli AirPods Pro (nelle versioni Pro, Pro 2 e Pro 3), gli AirPods di terza generazione in poi, o gli AirPods Max. Come sottolineato da The Verge, il gioco sfrutta lo stesso accelerometro e giroscopio che abilitano l’audio spaziale degli AirPods.

Il creatore, Ali Tanis, ha spiegato di aver dovuto effettuare un reverse engineering di questa funzione per sviluppare RidePods, utilizzando un’API pensata soprattutto per il tracking del movimento in ambito fitness ma impiegata in modo innovativo per il gaming.

Tanis racconta che l’idea gli è venuta mentre ascoltava musica e lavorava su un’app con gli AirPods, notando le potenzialità del sistema di audio spaziale. Da qui è nata la voglia di sperimentare un controller basato sui movimenti della testa, che ha portato allo sviluppo del primo gioco al mondo controllabile con AirPods.

RidePods è disponibile gratuitamente su App Store, offrendo un’esperienza di gioco unica che potrebbe aprire la strada a nuove modalità di interazione nei videogiochi per dispositivi iOS.

Si scarica direttamente da qui.