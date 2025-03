BMAX B2 Pro è il mini PC 8+256 GB scontato a soli 84 €

Pubblicità

C’è un’offerta da prendere in seria considerazione nel mondo dei mini PC; quella attualmente in corso sul BMAX B2 Pro, una macchina potente abbastanza da sostenere quello che potremmo ritenere un uso comune in più contesti, ad esempio a casa per le ricerche scolastiche dei propri figli, per navigare in rete o per intrattenersi con qualche videogioco; oppure per lavorare ai documenti e partecipare alle call in ufficio.

Usa un processore Intel N4000 a 2.60 GHz con GPU Intel UHD Graphics 600 e 8 GB di RAM, per un consumo medio stimato di 6 Watt, quindi una macchina su cui poter far girare anche più programmi contemporaneamente e senza grossi impedimenti.

Troviamo preinstallato Windows 11 ma volendo si può installare anche Linux data la compatibilità certificata con Ubuntu. Visto il prezzo attuale è anche buono dal punto di vista della capacità, perché c’è un SSD da 256 GB oltre che uno slot di espansione della memoria che supporta i dischi SSD SATA M.2 2280 con cui eventualmente aggiungere ulteriore spazio per i propri file.

Ci sono inoltre due porte HDMI dove poter collegare fino a due monitor esterni, e poi quattro porte USB-A, due di tipo 2.0 per collegare ad esempio mouse e tastiera con filo (ma volendo c’è anche il Bluetooth 5.0 per le periferiche wireless), e due invece di tipo 3.0 che supportano quindi un rapido trasferimento dei file.

Per la connettività ad Internet c’è sia la presa Ethernet RJ45 a 1000 Mbps, sia il Wi-Fi Dual Band a 2.4 e 5.0 GHz. E una presa audio jack da 3.5 mm per speaker esterni o cuffie.

Soprattutto, è decisamente compatto (di forma quadrata, ciascun lato misura all’incirca 11 centimetri) e leggero: solo 210 grammi che, combinati con il supporto all’attacco VESA, consentono di fissarlo dietro un supporto per monitor costruendo così una postazione di lavoro minimalista e funzionale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 84 €.

