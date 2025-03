Asus ZenScreen Duo OLED MQ149CD è il monitor portatile pronto a tutto

Pubblicità

Con solamente un chilogrammo di peso in più nello zaino abbiamo a disposizione ovunque un’area di lavoro equivalente a quella di un monitor da 20”: è possibile con il monitor portatile e pieghevole Asus ZenScreen Duo OLED MQ149CD.

Oltre che leggero, quando è chiuso occupa come un singolo display da 14”, invece aprendolo offre due pannelli da 14” ciascuno con aspetto 16:10 e risoluzione di 1.920 x 1.200 pixel. Progettato in ogni dettagli per la vita in movimento, basta un solo cavo USB-C da collegare al computer portatile sia per alienare il monitor esterno che per trasmettere il segnale video.

Quando il monitor portatile è alimentato dalla batteria del notebook la luminosità è ridotta, intorno ai 400 cd/m, per non incidere troppo sull’autonomia dl computer. Per avere a disposizione la luminosità massima, in HDR fino a 500 cd/m, basta collegare l’alimentatore incluso.

Pur trattandosi di un display portatile le specifiche sono quelle di un monitor di qualità professionale. Le specifiche tecniche includono la visualizzazione al 100% della gamma colore DCI-P3, angolo di visione ampio di 176 gradi, tempo di risposta di un millisecondo GTG, contrasto massimo in HDR fino a un milione a uno, mentre il contrasto tipico è di 100.000:1.

La frequenza di aggiornamento è di 60Hz: è anche certificato HDR True Black 400.È dotato di supporto integrato pieghevole per sostenere il monitor sia in modalità orizzontale che in verticale. Per chi preferisce è possibile fissarlo a un sostegno da tavolo grazie alla presa filettata da 1/4 di pollice sul retro.

Offre quattro modalità di visualizzazione e posizionamento che si adattano a qualsiasi esigenza. L’utente può scegliere di visualizzare dispositivi e contenuti tutti diversi su ogni schermo, oppure sfruttare il doppio monitor come un singolo grande display per lavorare con documenti e programmi.

È anche possibile potenziare il multitasking collegando smartphone o tablet a uno degli schermi, lavorando in combinazione con il portatile. Per le presentazioni o per giocare torna utile la modalità mirror: il monitor Asus si posiziona come una tenda su una superficie mentre lo stesso contenuto è mostrato su entrambi gli schermi.

Oltre a poter collegare qualsiasi dispositivo con uscita video USB-C, Asus ZenScreen Duo OLED MQ149CD offre due porte USB-C e anche una porta Mini HDMI per collegare console e altri sorgenti video. Oltre a Mac, PC Windows e Chromebook è possibile collegare praticamente qualsiasi dispositivo dotato di uscita video USB-C o HDMI.

Prezzo e disponibilità

Il monitor portatile Asus ZenScreen Duo OLED MQ149CD è già disponibile al prezzo suggerito di 609 euro presso il costruttore e anche da questa pagina del negozio del marchio su Amazon.

Nella sua gamma di monitor portatili ZenScreen Asus propone modelli diversi per pollici e specifiche tecniche in ogni fascia di prezzo, inclusi modelli abbordabili che partono da poco più di 100 euro.