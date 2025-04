BMW Vision Driving svela l’esperienza di guida Neue Klasse

Dinamiche di guida ai limiti della fisica: a Shanghai, in occasione del più grande salone automobilistico al mondo, BMW ha presentato la BMW Vision Driving Experience, indicata come “un’esperienza di guida di altissimo livello”.

Sviluppato sulla base della BMW Vision Neue Klasse, fulcro del prototipo è il computer di controllo Heart of Joy che lavora in combinazione con il software BMW Dynamic Performance Control per calcolare centralmente le funzioni relative alla dinamica di guida.

I collaudatori Jens Klingmann ed Elias Houndtonji hanno dimostrato il potenziale della vettura con manovre spettacolari. BMW ha presentato il veicolo con una speciale verniciatura luminescente.

I primi veicoli completamente elettrici della Neue Klasse usciranno dalla linea di produzione nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, a partire dalla fine dell’anno. Il computer centrale Heart of Joy, che pormette “un nuovo livello di precisione e dinamica di guida”, sarà montato di serie su ogni veicolo della Neue Klasse.

Con una coppia massima di 18.000 Nm, il “banco di prova più veloce al mondo” rappresenta il test di durata definitivo per l’Heart of Joy e il BMW Dynamic Performance Control. Grazie all’aerodinamica attiva, la “macchina da corsa” sviluppa una deportanza fino a 1,2 tonnellate e forze laterali fino a 3 g – una dimensione paragonabile a quella della Formula 1 e ben oltre i requisiti dei veicoli convenzionali nel traffico stradale.

La logica è chiara: se hardware e software riescono a domare la forza bruta di questo banco di prova, possono facilmente far fronte alle esigenze dell’uso quotidiano. Nella nuova architettura funzionale della Neue Klasse, l’Heart of Joy è il computer centrale che gestisce la trazione, la frenata, la ricarica tramite recupero di energia e alcune funzioni di sterzo.

Grazie alla elaborazione delle informazioni e al controllo diretto dei motori elettrici, l’Heart of Joy non solo consnete di ottenere un nuovo livello di agilità e stabilità di guida con un minor numero di interventi di sistema, ma consente anche di eseguire il 98% delle frenate utilizzando il recupero dell’energia. Secondo il produttore questo rappresenta un aumento del 25% dell’efficienza rispetto alle architetture attuali.

Vernice innovativa e fluorescente

Per la presentazione a Shanghai, la BMW Vision Driving Experience, che in precedenza era stata ricoperta con una pellicola camouflage e mostrata in anteprima negli Stati Uniti, è stata dotata di un’innovativa verniciatura autoilluminante.

Il produttore spiega che speciali pigmenti fotosensibili della vernice si ricaricano alla luce del giorno, e che anche la minima quantità di luce ambientale è sufficiente. Al buio, il colore varia da un giallo pallido a un acceso giallo neon, a seconda dello stato di carica. Sul retro, invece, una speciale pellicola reattiva ai raggi UV crea una sfumatura che parte dal giallo, passa all’arancione e sfuma fino al rosa verso il frontale.

