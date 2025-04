Perplexity per iPhone lascia nella polvere Apple e Siri

Apple sta riorganizzando il team che si occupa di Siri nella speranza di uscire dalla situazione di stallo in cui si trova l’assistente vocale per offrire finalmente nuove funzionalità, comprese alcune promesse fin dalla WWDC dello scorso anno, intanto gli sviluppatori di Perplexity soprendono tutti rilasciando Perplexity iOS Voice Assistant, il primo chatbot con assistente AI che su iPhone e iPad è già in grado di svolgere alcune funzioni finora riservate a Siri, oltre alle capacità di risposta di un chatbot AI moderno.

Ricordiamo che Perplexity è nota per il motore di ricerca basato su chatbot con intelligenza artificiale generativa che risponde alle query utilizzando testo predittivo in linguaggio naturale).

La combinazione di chatbot vocale e integrazione base con le app di serie Apple mostra quello che potrebbe fare Siri sfruttando suoi modelli, un vero e proprio schiaffo ad Apple, evidenziando tutta una serie di interazioni (con Apple Mappe, Mail, Apple Music, ecc.) più avanzate rispetto a quanto possibile con l’assistente di Cupertino.

Il sito 9to5Mac spiega che una settimana addietro il CEO della startup, Aravind Srivinas, ha chiesto come potrebbe presentarsi una Siri migliore per iPhone. In pochi giorni il team di Perplexity AI ha sviluppato un esempio di quello che potrebbe fare un vero assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale su iOS.

Non è ovviamente possibile sostituire Siri in tutto con un assistente di terze parti, ma Perplexity con la sua app e asstente vocale per iPhone dimostra interazioni avanzate, la possibilità di interagire con le app Promemoria, Apple Music, Podcast. È anche in grado di gestire prenotazioni, eseguire ricerche in Apple Mappe o scrivere un’e-mail completa e aprirla nell’app Apple Mail, permettendo all’utente di controllare il testo prima dell’invio.

Nonostante limitazioni intrinseche imposte dal sistema operativo, il potenziale concorrente riesce a offrire funzionalità più avanzate di quelle offerte finora da Apple. La speranza è che questa sorta di schiaffo ad Apple serva per motivare ancora di più il team al lavoro sulla nuova Siri, e offrire una Siri 2.0 che sia davvero all’altezza delle aspettative.

Introducing Perplexity iOS Voice Assistant

Voice Assistant uses web browsing and multi-app actions to book reservations, send emails and calendar invites, play media, and more—all from the Perplexity iOS app.

Update your app in the App Store and start asking today. pic.twitter.com/OKdlTaG9CO

— Perplexity (@perplexity_ai) April 23, 2025