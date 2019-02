“Bokeh’d” è un nuovo spot di Apple dedicato alle foto con l’effetto sfocato

Apple ha condiviso sul suo canale YouTube un nuovo spot dedicato alla funzione profondità di campo regolabile che permette di regolare a piacimento lo sfocato dello sfondo con le foto scattate su iPhone XS, XS Max e XR.

Nel divertente spot alcune mamme guardano le foto su un iPhone di una di loro, quando una di queste si accorge che suo figlio è stato sfocato dall’inquadratura complessiva. “Hai sfocato mio figlio?”, chiede la mamma, e l’altra cerca di giustificarsi spiegando di averlo fatto involontariamente.

La mamma “incriminata” mostra la profondità di campo regolabile, evidenziando la possibilità di rimuovere l’effetto bokeh e “ripristinare” il bimbo che era stato sfocato nella foto.

Negli iPhone più recenti, è possibile sfruttare l’effetto bokeh per le foto in modalità Ritratto e la profondità di campo dinamica può essere regolata dall’utente nell’app Foto. Con il Controllo profondità gli utenti possono regolare in modo dinamico la profondità di campo nell’app Foto sia nell’anteprima in tempo reale sia dopo l’acquisizione per creare ritratti con una sfocatura sullo sfondo. La modalità Ritratto con Controllo profondità è disponibile anche per la fotocamera TrueDepth per i selfie.