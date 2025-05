5G a colori, i bollini aiutano a distinguere la velocità reale

Più chiarezza e trasparenza per le offerte del 5G. È questo uno dei nuovi regolamenti (l’altro è quello sulle chiamate con numeri falsi ) approvati dell’Agcom, l’autorità garante per le telecomunicazioni.

Il sistema introduce due importanti novità per chi utilizza servizi mobili: da un lato, un sistema a “bollini” per riconoscere a colpo d’occhio la reale velocità delle offerte 5G, dall’altro, un meccanismo di allerta automatica per evitare di superare inconsapevolmente il traffico dati incluso nel proprio piano e spendere molto senza accorgersi.

Come funzionano i bollini 5G per riconoscere la vera velocità

Chi attiva una nuova offerta 5G, nel momento in cui il nuovo sistema andrà a regime, potrà sapere immediatamente se ci sono limitazioni contrattuali di velocità, grazie a un sistema visivo obbligatorio che usa tre bollini colorati:

Bollino verde : La velocità sarà quella massima disponibile in base alla rete e alla zona, senza limiti contrattuali.

: La velocità sarà quella massima disponibile in base alla rete e alla zona, senza limiti contrattuali. Bollino giallo : l’offerta include limiti pari o superiori a 20 Mbps.

: l’offerta include limiti pari o superiori a 20 Mbps. Bollino rosso: la velocità massima è inferiore a 20 Mbps, anche se viene pubblicizzata come “5G”.

Ogni bollino nel regolamento Agcom deve includere anche l’indicazione numerica della velocità massima, sia in download che in upload.

La misura serve per contrastare il fenomeno delle offerte 5G, che spesso si presentano come “ultraveloci” ma sono in realtà vincolate da limiti imposti a livello contrattuale e di 5G hanno solo la connessione alla rete.

Inoltre, l’AGCOM ha chiarito che gli operatori non potranno usare la dicitura “5G” se la tecnologia offerta non rispetta gli standard minimi definiti a livello internazionale.

L’avviso e il blocco all’esaurimento dati

Un altro provvedimento va nella stessa direzione: si tratta di un sistema di avviso automatico che segnala all’abbonato l’esaurimento del traffico dati previsto dal piano, e blocca il passaggio a una nuova tariffazione salvo consenso esplicito..

Il nuovo Regolamento impone agli operatori mobili due nuovi obblighi:

Avviso obbligatorio all’80% del traffico dati incluso nel piano.

Blocco automatico al 100% del traffico, a meno che l’utente non dia consenso esplicito per continuare a navigare (anche a pagamento).

In altre parole, una volta raggiunta la soglia prevista, la connessione si interrompe e può essere riattivata solo con un’azione volontaria da parte dell’utente. Questo evita sorprese in bolletta e aumenta il controllo sulla propria offerta, specialmente nei piani prepagati o con soglie mensili basse.

La misura è pensata anche per prevenire usi impropri delle reti mobili da parte di app in background, che spesso consumano dati anche senza che l’utente se ne accorga.

Per tutte le notizie sulla attività dell’Agcom che riguardano il web, gli smartphone e le regole di comunicazione partite da questa pagina di Macitynet.