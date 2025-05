Settimana dei prodotti per tutti i giorni, le vostre scorte su Amazon

Amazon lancia la Settimana dei prodotti per tutti i giorni, un evento promozionale che prevede sconti fino al 35% su una selezione di articoli di uso quotidiano. L’iniziativa riguarda diverse categorie tra cui Alimentari, Bellezza, Salute e cura della persona, con offerte su marchi come L’Oréal Paris, Caffè Borbone, Bialetti e Alpro.

Come funziona

Durante la settimana di sconti che si chiuderà il 27 maggio, come dicevamo saranno disponibili prodotti per la casa e la persona tra cui articoli per la pulizia, la cura del bucato, alimenti confezionati, pannolini e bevande.

Inoltre sarà possibile ricevere notifiche personalizzate in base ai prodotti visualizzati o cercati di recente, e volendo si potranno anche creare liste dei desideri per monitorare eventuali ribassi sugli articoli selezionati in questa pagina.

L’azienda conferma l’offerta di diverse modalità di pagamento tra cui carte di credito, contanti presso punti vendita autorizzati, addebiti diretti, rateizzazione, buoni regalo e BANCOMAT Pay.

Vantaggi con Prime

I clienti Amazon Prime potranno usufruire delle consuete consegne rapide senza costi aggiuntivi.

Ricordiamo poi che il servizio di Consegna in giornata è attualmente disponibile in oltre 230 codici postali distribuiti tra Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Padova, Bologna e aree limitrofe.

Inoltre per chi vive in alcune zone di Milano, Roma, Torino e Bologna è disponibile anche la consegna della spesa in giornata tramite il servizio Amazon Supermercato, e i clienti Prime possono riceverla in finestre di un’ora.

Infine per i clienti Prime c’è la possibilità di far spedire gli ordini presso un Amazon Locker per ritirarli in modalità self-service, o un Amazon Counter, punti di ritiro assistiti da personale disponibili presso i negozi e i rivenditori della zona, o selezionare l’opzione di consegna Il Mio Giorno Amazon scegliendo il giorno della settimana in cui ricevere gli articoli idonei, tutto senza alcun nessun costo aggiuntivo.

La promozione

La “Settimana dei prodotti per tutti i giorni” che prevede centinaia di sconti su Amazon termina il 27 maggio: potete cliccare qui per sfogliare tutti i prodotti in promozione e trovare le offerte migliori che fanno più al caso vostro.