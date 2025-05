Google lancia NotebookLM su iOS e Android: l’AI per la ricerca arriva su mobile

Google ha lanciato l’app per iOS di NotebookLM, portando così questo strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale anche sui dispositivi mobili. Pensato per comprendere ampi blocchi di testo, lo strumento si rivela utile per supportare le attività di ricerca.

NotebookLM è stato presentato da Google nel luglio 2023 come un taccuino sperimentale alimentato dall’AI. Finora disponibile solo via web, il servizio si espande ora anche su mobile con il rilascio delle app per iOS, iPadOS e Android, disponibile anche in Italia.

Il concetto alla base di NotebookLM è simile a quello di altri strumenti AI come ChatGPT, Google Gemini e simili, ma con una differenza fondamentale: l’accesso ai dati è limitato esclusivamente ai documenti e alle fonti che l’utente decide di caricare, senza che l’AI possa pescare informazioni da fonti esterne.

Si tratta tratta di un approccio certamente limitato, ma per questo controllato, così da poter, ad esempio, fare riassunti o prendere punti chiave solo sulla base delle informazioni fornite, riducendo sensibilmente il rischio di “allucinazioni” con conseguente generazione di dati errati o addirittura inventati.

Utilizzando i dati caricati, lo strumento consente diverse funzioni: si possono porre domande sui contenuti, ottenere riassunti, generare idee e persino creare sintesi in stile podcast, utili per assimilare concetti o ripassare per un esame.

La versione mobile

L’app NotebookLM per iOS conserva la maggior parte delle funzionalità già presenti nella versione completa disponibile sul web. Tra queste vi è pure quella di creare e modificare quaderni, aggiungere e gestire fonti, generare riassunti e interagire tramite chat con l’assistente AI.

Non mancano, però, delle novità riservate alla versione mobile, come ad esempio la possibilità di immettere contenuto audio nella scheda Studio, così da creare podcast per analisi approfondite dei contenuti, oltre a generare panoramiche audio.

Questi file audio possono anche essere scaricati localmente su iPhone o iPad, rendendoli accessibili offline — un vantaggio concreto per chi, ad esempio, vuole preparare contenuti educativi da usare durante un volo.

NotebookLM è disponibile gratuitamente su App Store e anche su Google Play.

