Con BONTEC MD04 si lavora in piedi con Mac e PC su qualsiasi scrivania

Una buona scrivania regolabile in altezza, specie se dotata di motore elettrico, può arrivare a costare diverse centinaia di Euro. Esiste tuttavia una valida alternativa più economica che si chiama Standing Desk Converter e di cui il BONTEC MD04 di cui vi parliamo oggi è un ottimo esempio di come qualità e funzionalità possono andare di pari passo contenendo la spesa intorno ai 100 Euro.

Questo sistema infatti, per struttura e materiali, vi permette di passare dalla postazione seduta a quella eretta senza dover rinunciare alla vostra scrivania preferita; soprattutto, senza sforzo e senza vincoli dettati dal carico a cui può essere sottoposto o dalla vicinanza di una presa elettrica.

Zero elettricità

A sollevare il piano non c’è infatti un motore bensì un sistema idropneumatico: semplificando, è composto da un tubo, un pistone e una carica di (presumibilmente) azoto compresso che permette di eliminare quasi del tutto la curva di forza, fornendo cioè una spinta proporzionata al peso da sollevare bilanciando al contempo i carichi pesanti.

Perciò con uno sforzo minimo è possibile sollevare o abbassare il piano bloccandolo poi all’altezza desiderata per mezzo della leva di sicurezza posto sulla destra.

Tenete conto che questo sistema è assicurato un sostegno massimo di 15 chilogrammi, più che sufficienti per due poter sorreggere senza problemi fino a due monitor ma anche altri accessori, come un supporto ad hoc o dei vecchi libri per sollevare il portatile all’altezza giusta (di questo ve ne parliamo più avanti).

Com’è fatto

Il telaio è realizzato in acciaio mentre i ripiani sono in MDF (Medium Density Fibreboard), un pannello composto da fibre di legno pressate con colle e resine ad alte temperature, quindi è un materiale ecologico ed ecosostenibile che costituisce una valida alternativa all’utilizzo del legno massiccio, che risulterebbe molto più costoso.

Nell’acquisto considerate che la base ha bisogno di almeno 76,5 x 41 centimetri di spazio sulla scrivania, ma vanno considerati 3-4 centimetri in più di margine ai lati per poter regolare l’altezza senza impedimenti.

A tal proposito facciamo inoltre notare che nella posizione completamente eretta può raggiungere i 50,5 centimetri di altezza mentre, quando ripiegato, l’altezza minima è di 11,5 centimetri.

Il ripiano principale

Il ripiano principale offre una superficie lunga 80 centimetri e profonda 40 centimetri, quindi può accogliere fino a due monitor e resta abbastanza spazio per altre piccole cose come un disco esterno, oppure un taccuino e una penna, ma anche un tablet o un cellulare che, volendo, possono essere infilati anche nella feritoia in modo da mantenerli perfettamente stabili e con lo schermo inclinato, costituendo così un terzo schermo a vista d’occhio.

Presenta angoli arrotondati e un foro nell’area centrale, sul fondo, per poter eventualmente fissare un supporto con anello di tenuta per monitor. Generalmente questi supporti con occhiello sono costituiti da una staffa o un braccio appositamente progettati per questo tipo di montaggio. Per farvi un’idea, questo è un supporto per un monitor mentre questo può sostenerne fino a due.

Il vassoio per mouse e tastiera

Anche il vassoio sottostante è abbastanza ampio (la scheda tecnica indica 80 x 29,5 cm) da poter accogliere una tastiera full-size, di quelle con tastierino numerico incluso, e un mouse con tappetino annesso.

La postura corretta

Il range di regolazione dell’altezza come dicevamo è di 11,5 – 50,5 cm e queste misure sono molto importanti per determinare la corretta postura per entrambe le posizioni (seduta ed eretta) in quanto nel lavorare al computer vanno considerate due cose:

– il bordo superiore dello schermo deve trovarsi all’altezza degli occhi o poco sotto: questo perché gli occhi dovrebbero guardare leggermente verso il basso quando diretti verso il centro dello schermo;

– durante la digitazione, i gomiti devono formare un angolo di 90 gradi e le mani vanno posizionate in linea con i polsi e le spalle.

Ma poi perché devo lavorare in piedi?

Seduti si sta indubbiamente comodi, ma specie per chi lavora svariate ore consecutive al computer, la posizione non è priva di rischi. Ecco perché negli ultimi anni si è trovato un riscontro positivo nell’adozione di una scrivania regolabile in altezza o in soluzioni come quella che vi proponiamo in questo articolo.

Diversi studi infatti comprovano che l’alternanza delle due posizioni permette di:

prevenire problemi muscoloscheletrici e ridurre il rischio di mal di schiena e disturbi articolari in quanto stando troppo tempo seduti si può mettere sotto pressione la colonna vertebrale, i muscoli della schiena, le anche e le gambe;

e ridurre il rischio di mal di schiena e disturbi articolari in quanto stando troppo tempo seduti si può mettere sotto pressione la colonna vertebrale, i muscoli della schiena, le anche e le gambe; migliorare la circolazione sanguigna prevenendo la sensazione di gambe pesanti o il rischio di trombosi venosa profonda;

sanguigna prevenendo la sensazione di gambe pesanti o il rischio di trombosi venosa profonda; aumentare la concentrazione datosi che il miglioramento della circolazione poc’anzi citato aumenta automaticamente l’afflusso di ossigeno al cervello;

datosi che il miglioramento della circolazione poc’anzi citato aumenta automaticamente l’afflusso di ossigeno al cervello; prevenire malattie croniche come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari, tra le conseguenze maggiori di una vita troppo sedentaria.

come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari, tra le conseguenze maggiori di una vita troppo sedentaria. migliorare la postura riducendo il rischio “curvamento” della schiena o l’inclinazione in avanti della testa durante l’uso del computer.

Provare per credere: i primi benefici si possono riscontrare già dopo due settimane attraverso l’eliminazione del mal di schiena e del torcicollo.

Se poi vi trovate bene, prendete in considerazione l’acquisto di un tappeto antifatica come questo che aiuta a scaricare parte del carico sulle ginocchia e sulle gambe. Questo ulteriore accessorio serve soprattutto se si decide di trascorrere la maggior parte del tempo in piedi, mentre può essere evitato alternando le due posizioni ogni 20-30 minuti circa (magari per ricordarvi di cambiare posizione potreste usare una delle tante app “Pomodoro” come questa o questa disponibili gratuitamente sul Mac App Store).

Dove comprare

Questo prodotto costa 109,99 € e lo potete comprare anche su Amazon. Lo riceverete quasi completamente assemblato (bisogna solo attaccare il vassoio per la tastiera).

