Bonus Elettrodomestici, usalo così e raddoppi lo sconto ma devi essere veloce

C’è un modo per sfruttare al massimo questo sussidio non tutti lo conoscono e per questo la tempestività è necessaria

La piattaforma per il Bonus Elettrodomestici 2025 è attiva, si tratta di una agevolazione notevole per chi decide di acquistare nuovi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, sostituendo quelli vecchi che consumano troppo.

Non tutti sanno che c’è un modo per ottenere una somma raddoppiata rispetto a quella prevista da questo bonus. I fondi a sostegno di questa misura sono limitati, per cui bisogna affrettarsi a presentare domanda, poiché la cifra sarà erogata in base all’ordine di presentazione delle richieste.

Bonus Elettrodomestici 2025, cosa sapere e come ottenerlo

Questa misura è un contributo riconosciuto, che arriva in forma di voucher, che consiste in uno sconto immediato in fattura quando si acquista un elettrodomestico. L’agevolazione copre il 30% del costo di acquisto, fino a un limite massimo di 100 euro. Ma c’è un modo per avere il raddoppio di questa cifra.

La misura, infatti, prevede un contributo che arriva fino a 200 euro per le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 25.000 euro annui, una cifra importante per l’acquisto di un elettrodomestico. Ci son alcune cose da sapere prima di fare richiesta dell’incentivo, in primis il fatto che i fondi sono limitati. Per questo sostegno sono stati stanziati 48,1milioni di euro e i voucher saranno erogati fino all’esaurimento di queste risorse, motivo per cui il fattore temporale per ricevere il Bonus Elettrodomestici 2025 è fondamentale.

Lo sconto si può avere sugli acquisti di determinati elettrodomestici, dunque non tutti, rientrano nella lista: lavatrici e lavasciuga (con classe energetica non inferiore alla A), forni (con classe energetica non inferiore alla A), cappe da cucina (con classe energetica non inferiore a B), lavastoviglie (con classe energetica non inferiore a C), asciugabiancheria (con classe energetica non inferiore a C), frigoriferi e congelatori (con classe energetica non inferiore a D) e piani cottura (che siano conformi ai limiti stabiliti per la prestazione energetica)

Mentre si attende la data in cui si potrà presentare domanda, che sarà resa nota con un nuovo decreto del MiMiT, è bene sapere che per presentare la domanda bisognerà usare la pagina web dedicata o l’app IO. Chi lo richiede dovrà dichiarare di voler acquistare un nuovo elettrodomestico per sostituire il vecchio, impegnandosi a consegnare quest’ultimo al rivenditore. Una volta che il voucher sarà generato, avrà una validità di 15 giorni.

L’acquisto di un elettrodomestico che rientra nelle categorie sopraindicato non sarà difficile, poiché è stato stabilito che i prodotti che possono essere acquistati con il bonus avranno un bollino identificativo.